Hrvatska se okuplja pred Ligu nacija; u novu sezonu krećemo bez kapetana Luke Modrića i dokapetana Ivana Rakitića

Bez kapetana i dokapetana Luke Modrića i Ivana Rakitića i uz stroge epidemiološke mjere, hrvatska nogometna reprezentacija se u ponedjeljak okuplja u Zagrebu za početak natjecanja u novoj sezoni Lige nacija.

Svjetski doprvaci se okupljaju u potpuno drugačijoj situaciji u odnosu na posljednju akciju uoči prijateljske utakmice protiv Gruzije u Puli u studenom prošle godine. Hrvatska je slavila s 2:1, a bila je to posljednja utakmica Dalićevih trupa.

U ožujku su trebali nastupiti na turniru u Kataru, a ovoga ljeta na Europskom prvenstvu. Međutim, koronavirus je pokvario sve planove.

Reprezentacija će se okupiti u zagrebačkom hotelu Capital, a zbog aktualne pandemije, dio aktivnosti prilagođen je novim pravilima Uefe te preporukama epidemiologa i HNS-ove radne skupine za povratak nogometu.

Tako HNS neće organizirati do sada uobičajene press konferencije s izbornikom na dan okupljanja, te mix zone s dvojicom igrača prije treninga.

Konferencije za medije dan prije i nakon utakmice bit će organizirane na stadionima, uz poštivanje epidemioloških pravila u pojedinoj zemlji te preporuka iz Uefinog 'Return to play' protokola, no nakon utakmica do daljnjega neće biti organizirane mix zone za predstavnike medija. Umjesto toga HNS će slati izjave izbornika i igrača.