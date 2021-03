Hrvatska poražena na otvaranju Eura; Portugal je bio bolji od 'malih Vatrenih' i pobjedom Igoru Bišćanu i ekipi zagorčao život

U susretu 1. kola D skupine Europskog nogometnog U-21 prvenstva Hrvatske je izgubila od Portugala s 0:1

Mladi Vatreni su dobro započeli dvoboj s neugodnim Portugalcima, bili su ravnopravni do 24. minute, a onda je uslijedila opsada našeg gola.

Protiv Portugala je ubilježen minimalan poraz, a ostaje dojam da su igrači Igora Bišćana morali puno više riskirat u ovoj utakmici. Hrvatska se većinom utakmice branila, a tek nakon primljenoga gola uslijedila je malo ofenzivnija igra, no u drugom dijelu mnije stvorena niti jedna izgledna prilika.

Hrvatska je u prvom dijelu imala samo udarce Majera i More iz daljine, te šansu Kulenovića, koji je pokušao iskosa, no portugalski vratar je to obranio.

Drugi dio je započeo slično kao i prvo poluvrijeme, pomalo letargično, da bi u prvoj opasnijoj akciji u drugom dijelu Portugalci poveli. Obrana Hrvatske nije očistila loptu ispred svog gola, a dva novoušla igrača su zaslužni za pogodak - Mota je savršeno proigrao Vieiru, a igrač Porta se sjurio iz drugog plana i plasira loptu pored Šempera.

U 79. minuti odličan centaršut Bradarića očistio je Leite, a u 84. minuti Portugalci su napravili skoro identičnu akciju kao i prilikom gola, ali je brani Leite poslao loptu iznad grede. Završni pritisak Hrvatske nije urodio plodom, a niti opasnijom situacijom za poravnanje.

Ranije je Švicarska u ovoj skupini pobijedila Englesku sa 1:0, a pogodak odluke zabio je Dan Ndoye u 78. minuti utakmice.

U 2. kolu u nedjelju Hrvatska igra protiv Švicarske, a u drugom susretu se sastaju Portugal i Engleska.