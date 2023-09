Hrvatska na rubu ispadanja, Virtanen bolji od Prižmića, Finci nadglasali Hrvate

Prižmić je skupo platio cijenu jednog lošeg servis-gema u prvom setu. U trećem je gemu napravio jedinu dvostruku pogrešku, nakon toga imao još dva promašaja i tako je Virtanen došao do vodstva 2-1. Pokušavao je hrvatski 18-godišnjak na sve načine vratiti izgubljeno, došao triput do prilike za 'break', ali su ti njegovi pokušaji bili uzasludni. U osmom, najdužem gemu drugog seta, Prižmić je došao do prve prilike za 'break', ali ga je u dugačkoj izmjeni prepunoj, snažnih i preciznih udaraca, Virtanen natjerao Prižmića na pogrešku.

Za drugu i treću 'break'-loptu Dino se izborio kad je Finac servirao za prvi set. Kod 30-40 Virtanen je odlično odservirao i završio poen sljedećim udarcem, a na Prižmićevu prednost Finac je napao, a Dino pokušaj 'pasinga' poslao u mrežu. Nakon 54 minute Virtanen je na svoju prvu set-loptu zabio as za 6-4.