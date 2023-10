Hrvatska na neugodnom gostovanju kod Walesa traži krucijalne bodove! Čekamo sastave

'Jako nam je bitna. Rekao sam već da je atmosferu na Cardiff City stadionu čudesna, fantastično je što ćemo ponovno imati takav vjetar u leđa. Vrlo sam pozitivan, od rujna igramo kvalitetno, nismo dobili gol posljednja tri nastupa, bili smo disciplinirani, želim to vidjeti s Hrvatskom. Volio bih da ponovno ne primimo pogodak. Moja je poruka navijačima – budite uz momčad sto posto, kao i uvijek. Samopouzdanje nam je sada veće, moramo biti organizirani, ali treba nam i sreće, štete što neki igrači nemaju veću minutažu u klubu, no to je različito, kako kod koga. Jedino o čemu razmišljam je maksimalan učinak', rekao je izbornik Walesa, Robert Page