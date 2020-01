Hrvatska doznala suparnika u finalu; Slovenci bili blizu iznenađenja

Rukometaši Hrvatske u nedjeljnom finalu Europskog prvenstva u Stockholmu igrat će protiv Španjolske, branitelja naslova osvojenog prije dvije godine u Zagrebu, koja je u drugom polufinalu nadigrala reprezentaciju Slovenije sa 34:32 (20:15)

Španjolci su se prvi put odvojili na tri pogotka prednosti u 19. minuti, koju su do poluvremena povećali na +5 (20-15) i održavali je do 54. minute. U samoj završnici Slovenci su stigli do zaostatka od jednog pogotka, ali je golom Alexa Dujshebaeva Španjolska zapečatila prolaz u svoje drugo uzastopno finale Europskog prvenstva, a ukupno šesto.

Za pobjedu Španjolaca najzaslužniji su bili Angel Fernandez, Raul Entrerrios i Dušebaev svaki sa po šest pogodaka. Strijelce Slovenije predvodio je Jure Dolenec sa sedam golova, a šest je postigao Blaž Janc.