Hrvatica nastavlja oduševljavati u Wimbledonu; po prvi puta u karijeri tako daleko...

Hrvatska tenisačica Donna Vekić (WTA - 55.) svladala je Belgijku Yaninu Wickmayer (WTA - 101.) sa 7-6 (2), 6-1 u 3. kolu Wimbledona i tako se prvi put u karijeri probila u drugi tjedan na Grand Slam turnirima

Vekić je iskoristila četiri od pet 'break' lopte, a do prvi je 'break' napravila za vodstvo 2-0. Međutim, prednost nije zadržala pa je u prvom setu odluka pala tek u 'tie-breaku'. U odlučujućem gemu naša je tenisačica dominirala, povela 5-1 i tu prednost bez problema zadržala.

Nakon osvojenog prvog seta Vekić je zaigrala još kvalitetnije te 'breakovima' u prvom, petom i sedmom gemu za samo 24 minute osvojila drugi set, a time po prvi put u karijeri izborila plasman u osminu finala na Grand Slam turnirima. Dosadašnji najbolji rezultat 22-godišnje Osječanke bilo je 3. kolo u Roland Garrosu 2015. i na prošlogodišnjem US Openu.

Novo iznenađenje u Wimbledonu priredila je u petak 29-godišnja ruska kvalifikantica Jevgenija Rodina koja je pobjedom 7-5, 5-7, 6-4 nad 10. nositeljicom Amerikankom Madison Keys prvi put u karijeri izborila mjesto u osmini finala Grand Slam turnira.

Ruskinja je 2012. godine napustila WTA Tour kako bi rodila kćer Anu te od Australian Opena 2012. do Australian Opena 2015. nije imala nijedan nastup na Grand Slam turnirima. Rodina je vodila 7-5, 4-0, ali se Keys vratila i izborila treći set u kojem je Rodina ipak uspjela doći do pobjede nad finalisticom prošlogodišnjeg US Opena.