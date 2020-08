HNK Gorica dovela igrača koji je jako blizu reprezentacije, a on otkrio zašto je odabrao dres s brojem 17

Puna četiri mjeseca nakon što je potpisan predugovor, albanski desni bek Albi Doka (23) postao je novi igrač HNK Gorice

'Presretan sam što sam ovdje, što sam potpisao ugovor s Goricom, i siguran sam da je ovo sjajan transfer za mene. Dolazak u Goricu novi je korak u mojoj karijeri i velika prilika da se dokažem na višoj razini nogometa. Imao sam još neke ponude, čak i od drugih hrvatskih klubova, ali izabrao sam Goricu zbog načina na koji su mi pristupili ljudi iz kluba. Sviđa mi se i momčad koja me dočekala ovdje, veselim se što ću biti dio ovog projekta', rekao je Albi nakon što je i službeno postao igrač Gorice, a prenosi službena stranica kluba.

'Cilj mi je prije svega pomoći momčadi da dođe do što boljih rezultata, da zajedno napravimo novi iskorak i budemo još bolji nego u protekle dvije sezone, a osobni cilj mi je ustabiliti se u momčadi, nametnuti se i kroz nastupe za Goricu izboriti poziv u albansku A reprezentaciju. Standardan sam u mladoj reprezentaciji, a sad želim napraviti i taj korak naprijed.'

'Posljednjih pet godina proveo sam u seniorskoj momčadi KF Tirane, u čijem sam omladinskom pogonu od 12. godine. Debitirao sam za prvu momčad sa 17 godina u Europskoj ligi protiv Maccabi Tel Aviva i moram priznati da mi nije bilo lako napustiti matični klub. I ljudi u klubu su bili tužni što odlazim, no svi zajedno bili smo svjesni da je ovo novi korak u mojoj karijeri, prilika koju moram iskoristiti', istaknuo je Albi i dodao:

Odabrao je dres s brojem 17, jednako kao i u Tirani.

'Broj 17 je moj sretan broj, a povezujem ga i s tim svojim debijem za seniorsku momčad Tirane, budući da sam debitirao sa 17 godina', sa zadovoljnim smiješkom zaključio je Doka.

Sretni i zadovoljni su i vodeći ljudi kluba, jer svi su uvjereni kako je Gorica dobila značajno pojačanje za budućnost.

'Albija smo pratili jako dugo. Još ove zime poslali smo nekoliko ponuda Tirani, i tad je bio vrlo blizu dolasku, no na kraju se nismo uspjeli dogovoriti, budući da se njegov klub borio za naslov prvaka države i željeli su ga zadržati do kraja sezone. Bila je to logična odluka, a mi smo sretni što je Albi na kraju i uspio postati prvak Albanije. Već u travnju smo potpisali predugovor i jako smo zadovoljni što je konačno sve gotovo, što je Albi i službeno postao naš igrač', kazao je sportski direktor Mindaugas Nikoličius, pa predstavio novog igrača: