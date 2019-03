Hana Cvijanović za malo ostala bez finala na SP-u u umjetničkom klizanju

Hrvatska predstavnica u konkurenciji juniorki na Svjetskom juniorskom prvenstvu u umjetničkom klizanju koje se održava u Zagrebu Hana Cvijanović usprkos svojoj najboljoj ocjeni na ISU natjecanjima u kratkom programu od 46.33 bodova nije se uspjela plasirati među 24 najbolje koje će u subotu nastupiti u slobodnom programu, Cvijanović je zauzela 25. mjesto sa 0.33 bodova manje od 24. Izraelke Aline Soupian posljednje koja se plasirala u finale.

'Zadovoljna sam, išla sam s kombinacijom trostruki Rittberger-dupli toe loop koju na natjecanjima ove sezone nisam još radila, zatim trostruki flip i dvostruki Axel, i sve piruete sam dobila na razini četiri, a korake na razini tri kako smo i htjeli. Sve prijateljice su me došle gledati, posebno cure iz kluba i jako sam im zahvalna na tome jer mi je puno lakše klizati kada me tako puno ljudi bodri. Ja sam svoje napravila i zadovoljna sam', izjavila je Cvijanović nakon natjecanja.

'Ovo su najbolji bodovi ove sezone, ujedno i najsigurniji program koji je izvela do sada. Meni je bilo bitno da ona napravi sve što zna, a po mojem mišljenju klizala je jako dobro. Ovo je fantastično iskustvo, a bio je naravno i dodatni stres klizati pred domaćom publikom. Trebalo je samo malo sportske sreće. 25. mjesto, manje od pola boda do finala, to je stvarno teško za prihvatiti. Ali to je sport', rekla je trenerica Ivana Jakupčević Marinković.

Nakon kratkog programa vode Ruskinje, pobjednica EYOF-a i prvakinja Rusije Ana Ščerbakova sa 72.86 bodova, ispred braniteljice naslova Aleksandre Trusove sa 72.49, dok je treća Amerikanka Ting Cui sa 67.69 bodova.