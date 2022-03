Hajduk je zbog svojih navijača dobio novu kaznu; bila je ovo još jedna vrlo skupa bakljada...

Disciplinski sudac Hrvatski Telekom Prve lige, Alan Klakočer, donio je odluke o kaznama iz 28. kola HT Prve lige

Domaća navijačka skupina Torcida, smještena na sjevernoj tribini (3546 pripadnika), sa središnjeg dijela tribine u 46. minuti pali dvije baklje, te od 70. do 72. minute pali sedam dimnih kutija koje su pravile plavo-crveno-narančasti dim, dok od 82. do 84. minute pali desetak baklji, od kojih je jedna bačena u prostor ispred iste tribine te oko osam svjetlećih/dimnih bljeskalice, a također od 85. do 87. minute pale oko 12 baklji te 14 svjetlećih/dimnih bljeskalica.

