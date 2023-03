Jedina dva domaća poraza imaju njegov potpis, a Leko poručuje: Nisam došao prodavati pamet već dobiti što više utakmica

Hajduk je ove sezone dva puta izgubio na Poljudu, a oba poraza kao trener potpisuje Ivan Leko. Prvo ga je nokautirala Rijeka (1-3), a sada u senzacionalnoj utakmici s 3-4 i Lokomotiva

"Zajedno dobivamo i gubimo. Sada bi najlakše bilo okriviti Awaziema i Vuškovića. Obrana nisu njih dvojica, obrana se igra s 10 igrača, a mi imamo veliki problem kolektivne obrane. Uz to i mentalitet nam je mekan. Obrana nije atraktivna za gledanje, ali s obranom se osvajaju trofeji. Mladom Vuškoviću je ovo puno. On je odličan talent, a imat će dobrih i loših utakmica, to se treba istrpjeti i pronaći rješenja. Kondaad govorimo o obrani, nismo agresivni, daleko smo, čuvamo protivnika na pet metara udaljenosti. Znali smo kako igraju i vratimo se u utakmici, a onda primimo dva gola na postavljenu obranu. Ne lažemo sebe i ne govorimo daje ovo dobro. Pokušavamo popraviti stvari. Danas je i psihološka stvar bila važna. Imali smo užasan derbi protiv Dinama, pa dobru utakmicu u Kupu s Osijekom, ali imamo mekanu obranu to nam ubije sve što imamo. Kada je tako onda nas je i strah otići u napad', govorio je Leko u dahu pa nastavio: