Hajduk je nanizao šest utakmica bez poraza, a Rudeš je u prošlom kolu stigao do prve ovosezonske pobjede

Rudeš, posljednja momčad Hrvatski Telekom Prve lige, u 25. kolu gostuje kod Hajduka na Poljudu (Arenasport 3, 17.30 sati). Gosti se još nadaju da će do kraja sezone ipak uspjeti spasiti prvoligaški status, a 'bili' se pokušavaju probiti u gornji dio ljestvice

Hajduk za sada odlično djeluje u drugom dijelu sezone, stoga navijači s pravom mogu sanjati novi plasman na europsku scenu. Oreščanin za sada radi sjajan posao na klupi Hajduka budući da je u devet utakmica pod njegovim mandatom momčad upisala tek jedan poraz i to minimalan od Dinama, te šest pobjeda. Posljednju pobjedu Hajduk je upisao prošle subote na zahtjevnom gostovanju u Koprivnici. Nije to bila nimalo lagana utakmica za Oreščanina, pogotovo kada je pred istekom sat vremena igre Slaven Belupo poveo iz jedanaesterca nakon situacije u kojoj je isključen Juranović. Uskoro su i domaćini ostali s igračem manje, a Oreščanin je pogodio s izmjenama budući da su njegovi jockeri s klupe Jurić i Tudor u samoj završnici utakmice kreirali potpuni rezultatski preokret. Pogled na tablicu govori da je Hajduk još uvijek na skromnoj šestoj poziciji, no Gorica i Lokomotiva udaljene su tek jedan bod, a pobjedom nad Rudešom smanjio bi se i zaostatak za Rijekom i Osijekom koje čeka međusobni okršaj u nedjelju.

Oreščanin ne očekuje lagan put do bodova protiv davljenika. 'Ovo je utakmica koja je noćna mora za svakog trenera, ti unaprijed uknjiženi bodovi. Apsolutno ne razmišljam na takav način. Rudeš je puno konkretnija momčad u nastavku sezone nego što je to bila jesenas, a to pokazuju njihove igre i rezultati. Trener Ivković ima veliko prvoligaško iskustvo. To je trener koji je dobro defenzivno postavljao igru s Lokomotivom i Slaven Belupom. Uz to, igrači odavde koji su u Rudešu imat će poseban motiv da se dokažu. Očekujem zahtjevnu utakmicu', kaže trener Hajduka, a prenosi Dvoznak.com.

Zbog suspenzija Oreščanin ne može računati na standardne braniče Ismajlija i Juranovića, a u konkurenciji za nastup protiv Rudeša zbog ozljeda neće biti ni Hamze, Vučura, Duke i Teklića. U HNL-u više nema momčadi bez pobjede nakon što je Rudeš u prošlom kolu osvojio sva tri boda protiv Intera. Otkako je iskusni trener Ivković stigao na klupu Rudeša, momčad nedvojbeno djeluje mnogo bolje nego u prvom dijelu sezone. Potvrdila je to nedavno utakmica bez pogodaka s Lokomotivom, a sada i prva prvenstvena pobjeda protiv Intera. Zaostatak Rudeša za pretposljednjom Istrom i dalje iznosi ogromnih deset bodova, no on se nakon jučerašnjeg poraza Cvitanovićeve momčadi od Intera u ovom kolu ne može povećati. Ivković nije krio zadovoljstvo nakon prve ovosezonske pobjede Rudeša.

'Skinuli smo teret i više nismo jedina momčad bez pobjede. Postoji računica za ostanak. Dvije pobjede nad Istrom, još jedna nad Interom, pobjeda nad Slavenom Belupom...', razmišlja Ivković uoči Hajduka. Za Ivkovića je najvažnije da je njegova momčad počela osvajati bodove, no on je svjestan da neće biti lako doći do pozitivnog rezultata na Poljudu. Dodatan problem predstavlja mu činjenica da zbog suspenzije ne može računati na prošlotjednog strijelca Joao Ericka.