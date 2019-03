Hajduk gostuje u Puli; 'bili' ipak više razmišljaju o derbiju s Dinamom, možda je ovo prilika za Istru

Posljednju utakmicu 26. kola Hrvatski Telekom Prve lige večeras igraju Istra i Hajduk (Arenasport, 19 sati). Hajduk bi se pobjedom izjednačio s Osijekom na trećem mjestu, a Istra je u očajničkoj borbi za ostanak u ligi. No, momčad Igora Cvitanovića u lošem je nizu, u posljednjih šest kola osvojila je tek jedan bod i zabila samo jedan jedini gol...

Istra ove sezone mijenja trenere, no ne uspijeva promijeniti negativan rezultatski trend. Cvitanović je četvrti trener koji ove sezone vodi Istru, ali njegov dolazak nije uspio donijeti prijeko potreban pozitivan šok u svlačionici. Istra je u posljednjih šest kola osvojila tek jedan bod, a u tom je periodu momčad iz Pule postigla tek jedan gol. Povela je Istra nakon pola sata igre golom Ndija na važnom gostovanju u Zaprešiću, no domaćin je kapitalizirao svoju bolju igru tijekom cijele utakmice i zasluženo je preokrenuo rezultat u svoju korist. Istra sada zauzima pretposljednju poziciju na prvenstvenoj tablici i za Interom zaostaje velikih sedam bodova, a za Cvitanovića je dobro tek to što je fenjeraš Rudeš udaljen velikih deset bodova pa ne mora strahovati od direktnog ispadanja iz prvoligaškog društva.