Gvardiol se otvorio Englezima i otkrio im tajnu uspjeha. 'Imao sam nešto na zidu u sobi...'

'Dobio sam to od očeva prijatelja. On je jako želio da ja uspijem. U sredini piše 'uspjeh', a oko njega sve ono što bismo trebali i što ne bismo trebali raditi da to toga i dođemo. To mi je i danas na zidu da bih se prisjetio kako je teško doći do ovoga gdje sam sad', rekao je Gvardiol.

Pričao je i o svojem prvom golu u dresu Dinama i kako se vraćao tramvajem kući nakon te utakmice. Pričao je i o debiju za hrvatsku reprezentaciju te o maski koju je nosio na SP-u u Kataru.

'Tjedan dana ranije sam slomio nos i rekli su mi da moram na operaciju. To nisam želio i jedina opcija je bilo igranje s maskom. Nije mi se svidjelo, jako je teško igrati s tom maskom. Znoj ti ide u oči, osobito u Kataru gdje je bilo jako vruće. No, to me učinilo poznatim', objasnio je Joško.