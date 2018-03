'Guardiola je kao trener odličan, ali kao čovjek je - nula'

Iako iza sebe ima vrhunske rezultate, Pep Guardiola očito nije obožavan od strane nekih nogometnih djelatnika

Manchester City pod vodstvom Pepa Guardiole nadomak je novom naslovu engleskog prvaka, a nalazi se i u borbi za trofej u Ligi prvaka.

No, bez obzira na to, Guradiola nije baš omiljen. Svom žestinom o ovom bivšem igraču, a sada treneru, govorio je nogometni menadžer Mino Raiola za nizozemski Quote.