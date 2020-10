Gotovo svi su se naklonili Khabibu, čak i Conor McGregor, ali jedan čovjek je ipak iznimka; prvaka je nazvao glupanom i malom kujicom

Dok svi svjetski MMA fanovi, treneri, djelatnici i novinari izražavaju poštovanje Khabibu Nurmagomedovu nakon njegove 29. pobjede u karijeri te odluke o odlasku u mirovinu, jedan čovjek morao je biti iznimka

Bilo je to jedno ne tako davno, ali potpuno drugo vrijeme, dok još nismo mogli nikako biti svjesni što će COVID-19 napraviti svijetu i svom zajednicama unutar njega.

'Vidimo se uskoro, glupane', napisao je Tony, dok vidimo Danu White kako ih razdvaja. Dodao je još šampionski trofej te zastavu SAD-a i Meksika kao emotikone.

Iako je moguće da je poruka upućena Dani Whiteu, jer u slučaju Fergusona oko malo toga možemo biti sto posto sigurni, za pretpostaviti je kako je riječ o poruci Khabibu. Značajna je svakako i pjesma koju je ubacio uz fotografiju. Riječ je o pjesmi Robo Tech izvođača Hyper Crush, čiji prvi stil glasi 'You're acting like a little bitch right now, god dammit! (Ponašaš se sad kao mala kujica, kvragu)'. Iz tog je lako pretpostaviti kako Ferguson smatra da je Khabibova odluka o umirovljenju kukavički potez.