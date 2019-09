Gorica 'počastila' bivšeg prvaka s čak osam golova u mreži, a na utakmici Poreča i Intera palo ih je čak deset

Nogometaši Gorice izborili su plasman u osminu finala hrvatskog Kupa nakon što su deklasirali Zagreb čak 8:0, golijadu su vidjeli i gledatelji u Poreču gdje je Inter iz Zaprešića pobijedio Jadran 7:3, dok je Varaždin 4:2 bio bolji od Rudeša

Gorica je rutinski stigla do pobjede protiv bivšeg hrvatskog prvaka, a sada četvrtoligaša Zagreba. Domaćin je već nakon prvog poluvremena vodio 4:0, a u nastavku je momčad Sergeja Jakirevića zabila još četiri gola.

Osminu finala izborio je i Varaždin pobijedivši Rudeš 4:2. Glavica (3, 74), Senić (36) i Mehdikhani (46) su zabili za domaćine, dok su golove za Rudeš postigli Raguž (60) i Havojić (69).

U najljepšoj utakmici kola Inter iz Zaprešića je u Poreču pobijedio Jadran sa 7:3. Domaćin je parirao prvoligašu sat vremena, no u završnici je Jadran ostao bez snage za pothvat. Inter je poveo 4:1, Jadran je uspio smanjiti na 4:3, no gosti su do kraja utakmice zabili još tri gola za uvjerljivu pobjedu.

Strijelci za Inter bili su Mitrović (23, 78, 88), Tsonev (45, 51), Tchuameni (46) i Galić (63), dok su golove za Jadran zabili Miljanić (30, 58) i Sumić (53).

Split je gostovao u Belišću, a pobjednika smo dobili tak nakon produžetka. 'Crveni' su poveli u Belišću u 97. minuti preko Keleza, pa ostali s igračem manje nakon što je isključen Čović. Domaćin je do kraja drugog produžetka golovima Agatića (106, 107) i Išasegija (115) okrenuo rezultat na 3:1 i izborio osminu finala.

Istra 1961 je tek nakon produžetaka slavila sa 3:2 na gostovanju kod Udarnika iz Kurilovca. Domaćin je vodio 1:0 i 2:1, ali su gosti ipak uspjeli izboriti pobjedu.

Spudić je doveo domaćine u vodstvo već u trećoj minuti. Izjednačio je Munivrana u 29. minuti, no prije kraja poluvremena Udarnik ponovo vodi, a strijelac je bio Čurek. Gosti su izjednačili u 64. minuti golom Ćužea, a Puljanima je plasman u osminu finala donio Rufati u 95. minuti.

Utakmica između Buja i Rijeke je otkazana zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta i natopljenog travnjaka. Sudac i predstavnici klubova su na travnjak izašli dva puta, a sat vremena uoči susreta odlučeno je da će se utakmica odgoditi.

Nova utakmica igrat će se utorak 1. listopada u 15.30 sati.