Golubić izgubio u sjajnom meču; evo kako sad može do medalje u Parizu

PONOSNI DO NEBA

Zagrepčanin, kojem je ovo prvi nastup na Olimpijskim igrama, inače je svjetski prvak u kategoriji do 74 kg, ali se bori u olimpijskoj kategoriji do 68 kg.

Podsjetimo, jučer je Lena Stojković osvojila brončanu medalju u kategoriji do 49 kg i to je šesta hrvatska medalja u Parizu, a u subotu će na tatami izaći Ivan Šapina koji će se boriti u katergoriji do 80 kg.