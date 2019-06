Golman Pickford odveo Engleze do 3. mjesta u Ligi nacija; prvo je zabio, a onda i obranio penal...

Nogometna reprezentacija Engleske osvojila je treće mjesto na prvom izdanju Lige nacija nakon što je u Guimaraesu pobijedila Švicarsku 6:5 nakon izvođenja jedanaesteraca

Englezi su bili bliži pobjedi, imali su nekoliko sjajnih prilika, a čak tri puta su gađali okvir gola, no u 120 minuta igre nisu uspjeli svladati Yanna Sommera. Posebno se ispromašivao Raheem Sterling koji je imao četiri odlične prilike.

Nakon 120 minuta igre nije bilo golova, a pitanje pobjednika razriješeno je u šestoj seriji jedanaesteraca kada je Jordan Pickford obranio udarac švicarskom nogometašu hrvatskog porijekla Josipu Drmiću . No, u seriji prije toga je Pickford i zabio penal...

Osvojivši 3. mjesto Engleska je zaradila osam milijuna eura, dok je Švicarcima pripala nagrada od sedam milijuna eura.

U večerašnjem finalu u Portu se sastaju Portugal i Nizozemska.

Engleska je bila korak do vodstva već u 2. minuti, kapetan Harry Kane je pucao, a Yann Sommer nekako vršcima prstiju odbio loptu u vratnicu. U 14. minuti sjajnu priliku je imao i Raheem Sterling, no iz neposredne blizine pucao je ravno u Sommera. Sterling je loše pucao i u 29. minuti nakon odličnog ubačaja Alexandera-Arnolda Trenta. Branič Liverpool je ubacio fantastičnu loptu i u 35. minuti, no ovoga puta loše je pucao Dele Alli.

Švicarska je u prvom poluvremenu imala tek jednu priliku, u 39. minuti je s ruba kaznenog prostora pucao Haris Seferović no njegov je udarac blokirao Harry Maguire.