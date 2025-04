Gattuso bijesan na suca: 'Objasnite mi to!'

'Naravno da smo očekivali tešku utakmicu, ovdje smo izgubili prije četiri mjeseca. Volio bih dobiti objašnjenje zašto je Diallo dobio crveni karton, to je bio preslab kontakt. Nije bilo intenziteta, samo je podignuo rame. To nije crveni karton, to se nikada nije sudilo. Možemo reći da griješe igrači i treneri, pa tako i suci. Ali on je pogriješio još jednom, prije našeg penala napravljen je faul, to bi tom igraču bio drugi žuti karton, ali on uopće nije reagirao. Dinamo, Rijeka i mi igramo za nešto i trebalo bi malo kvalitetnije donositi odluke u ovim situacijama', komentirao je Hajdukov trener Gennaro Gattuso.