Francuzi obavili svoje i čekaju rasplet hrvatske skupine!

Francuska je golom Mbappea porazila opasni Peru i osigurala prolazak skupine. Mbappe je golom postao najmlađi francuski strijelac na svjetskim prvenstvima...

Pobjedom 1-0 protiv Perua nogometaši Francuske osigurali su mjesto u osmini finala Svjetskog prvenstva u Rusiji, dok su Peruanci nakon dva kola izgubili sve izglede za plasman u nokaut fazu. Nakon ravnopravnih prvih desetak minuta, Francuzi su preuzeli inicijativu i stvorili nekoliko ozbiljnih prilika. Udarci Griezmanna i Pogbe s distance nisu pronašli okvir gola, u 14. minuti u prilici se nakon udarca iz kuta našao stoper Varane, ali i njegov udarac glavom s pet metara pošao je pored vratnice. Prvi udarac u okvir gola uputio je Griezmann u 15. minuti nakon što mu je Giroud lijepo glavom spustio loptu, no udarac prvog francuskog napadačkog oružja Gallese je uspio odbiti nogom. Uslijedio je novi pad ritma, što je Peru iskoristio za stvaranje izvrsne prilike za Guerrera u 31. minuti.

Peruanski pokušaj kao da je opet probudio Francuze. Njihovu bolju igru okrunio je Mbappe u 34. minuti. Pogba je oteo loptu neopreznim Peruancima na 30-ak metara od njihova gola i uposlio Girouda, njegov udarac uspio je blokirati Rodriguez no lopta se odbila ravno pred Mbappea kojemu nije bilo teško pogoditi prazan gol za 1-0. Tim golom postao je najmlađi francuski strijelac na svjetskim prvenstvima.Veliku priliku za povećanje francuske prednosti imao je lijevi branič Hernadez u 43. minuti. On je ostao sam na 15-ak metara od peruanskog gola, no njegov udarac obranio je Gallese.

U drugom poluvremenu Peru je bio osjetno bolja momčad, izbornik južnoameričkog predstavnika Gareca odmah na startu nastavka u igru je uveo još jednog napadača Farfana što je rezultiralo jačim pritiskom na francusku obranu. Ipak, osim sporadičnih prijetnji s udarcima s distance Peru nije uspijevao stvoriti izgledniju priliku za pogodak. Najbliži izjednačenju bio je Aquino u 50. minuti kada je odapeo s otprilike 25 metara i pogodio vratnicu. Farfan je pokušao u 74. minuti nakon ubačaja Carilla, ali je iz teške situacije iskosa s lijeve strane pogodio vanjski dio mreže. Francuska je najbolju priliku u nastavku imala u 82. minuti kada je Giroud još jednom glavom primirio dugu loptu i ostavio ju za Dembelea, ali je ovaj sa 15-ak metara promašio vrata. Ovakvim ishodom Francuska se pridružila Rusiji i Urugvaju kao treća reprezentacija koja je izborila osminu finala nakon samo dva kola.

FRANCUSKA - PERU 1-0 (1-0)

Jekaterinburg. Jekaterinburg Arena.

Gledatelja: 32.789.

Sudac: Mohamed (UAE).

Strijelac: 1-0 Mbappe (34)

FRANCUSKA: Lloris - Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez - Kante, Pogba (Nzonzi, 89) - Mbappe (Dembele, 75), Griezmann (Fekir, 80), Matuidi - Giroud

PERU: Gallese - Advincula, Rodriguez (Santamaria, 46), Ramos, Trauco - Yotun (Farfan, 46), Aquino - Carrillo, Cueva (Ruidiaz, 82), Flores - Guerrero