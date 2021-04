[FOTO/VIDEO] Lokomotiva pet minuta prije kraja utakmice zabila Šibeniku za supervažna tri boda; gostima VAR poništio gol

Lokomotiva je s minimalnih 1:0 pobijedila Šibenik i tako upisala važna tri boda u borbi za ostanak u HT Prvoj lig

Drugo poluvrijeme počelo je uzbudljivo, već u 48. minuti Deni Jurić bježi obrani Lokomotive, dolazi pred Santinija i zabija za vodstvo Šibenika. No slavlje gostujuće momčadi kratko je trajalo jer je VAR utvrdio da se radilo o zaleđu i pogodak je poništen. Vrlo brzo, u 51 minuti Jurić je opet u prilici, puca nakon kornera glavom s pet metara, no Santini opet brani.

U 56. minuti Lokomotiva ima najbolju priliku na utakmici nakon što je Čeliković ubacio prema Kačavendi, a on puca prema Rogiću, no lopta je prošla uz vratnicu. Desetak minta kasnije još jedan dobar pokušaj Lokomotive. Nakon dodavanja Chajie, glavom puca Šimić, ali je lopta otišla malo preko gola.

Kako se utakmica bliži kraju tako se igra zahuktava, a Lokomotiva pritišće. U 70. minuti Šibenik ima šansu nakon što je Jurić prošao po desnoj strani i dodaoTorresu koji međutim pogađa gol s vanjske strane.

Nakon toga, u 82, minuti Lokomotiva je u prilici kada se lopta koja je bila upućena Šimiću, odbila do Cokaja. On puca, ali Rogić brani. Ali onda se pritisak Lokomotive isplatio i ona dolazi u važno vodstvo pogotkom Leškovića. Pivarić je ubacio iz kornera, a Lešković puca na lijevu vratnicu, Rogić je kratko dodirnuo loptu, ali je svejedno završila u njegovoj mreži. Do kraja utakmice Lokomotiva je i dalje bila dominantnija, ali bez rezultata, no osigurala je pobjedu.