[FOTO] Osijek se remijem oprostio od Europe! Momčad Nenada Bjelice bila je nemoćna i bugarski CSKA ponovno je bio koban

Nogometaši Osijeka nisu se uspjeli kvalificirati u doigravanje za grupnu fazu UEFA Konferencijske lige. Pred svojim su navijačima u Gradskom vrtu odigrali s bugarskim CSKA iz Sofije 1:1. Poveli su gosti u 33. minuti golom Careya, a izjednačio je Mile Škorić u 45. minuti. Osijek tako nije uspio nadoknaditi dva gola zaostatka iz prve utakmice koja je završila pobjedom CSKA 4:2

U jeku osječkih napada CSKA je u 33. minuti došao do vodstva. Na nešto više od 20 metara s lijeve strane loptu je primio Graham Carey, napravio korak, dva i preciznim udarcem lijevom nogom pogodio lijevi gornji kut pokraj nemoćnog Ivice Ivušića .

No, u nastavku su svi pokušaji Osječana da postignu još barem dva gola i tako izbore produžetak, ostali bez rezultata, što zbog nesnalažljivosti domaćih igrača, što zbog odličnih obrana Bussatta koji je obranio zicer 'jedan na jedan' s Dakuom u 81. minuti i precizan udarac glavom Škorića u 85. minuti.

Nastojanja domaćih nogometaša u prvom poluvremenu ipak su se isplatila u 45. minuti. Nakon udarca iz kuta i gužve u kaznenom prostoru lopta je došla do osječkog kapetana Mile Škorića koji ju je primirio i preciznim udarcem pogodio desni donji kut. Gol nade za Osječane.

CSKA je, kao i prije dvije godine, zaustavio europski put Osječana. Tada boljim izvođenjem jedanesteraca, a ove godine s ukupnih 5:3, zahvaljujući lošem izdanju izabranika Nenada Bjelice u prvoj utakmici.

Momčad iz Sofije će za ulazak u grupnu fazu konferencijske lige igrati protiv češkog Plzena koji je u uzvratu pred svojim navijačima nadoknadio dva gola zaostatka (4:2) protiv velške momčadi The New Saints. Velšani su do 85. minute držali 1:1, a tada su u devet minuta primili dva gola i utakmica je otišla u produžetak (3:1). Odluka o ukupnom pobjedniku pala je u raspucavanju u kojem su Velšani postigli samo jedan gol...

