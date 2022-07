[FOTO] Dinamo u razmaku od samo pet minuta primio tri gola; Emreli u 90. minuti spasio 'modre' neugodnog poraza

Nogometaši Dinama odigrali su posljednju pripremnu utakmicu, protivnik 'modrima' bio je slovački Spartak iz Trnave, a susret u Sloveniji završio je 3:3. No, Slovaci su tri gola zabili u razmaku od samo pet minuta, od 29. do 34. minute, a Dinamo je do remija stigao golom Emrelija u 90. minuti

Dinamo je u Lendavi odigrao jako loše prvo poluvrijeme. Slovaci su dominirali u prvih 45 minuta susreta, a to su i kapitalizirali s čak tri gola.

Problem? To što je obrana Dinama čak tri puta kapitulirala u razmaku od samo pet minuta. Spartak je poveo iz penala u 29. minuti, zabio je Milan Ristovski, bivši igrač Rijeke i mlađi brat Dinamovog prvotimca Stefana. Već u 31. minuti Štefanik zabija za 2:0, nakon pogreške Kevina Theophile-Catherinea. Livaković je obranio pokušaj Bamidelea, ali Perić je tu loptu uspio odbiti samo do Štefanika koji zabija s ruba šesnaesterca. Novi šok za Dinamo u 34. minuti kad Koštrna zabija za 3:0 vodstvo Spartaka.