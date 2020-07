Financijski godišnji plan HOO-a umanjen za ogroman milijunski iznos, a poznato i kako će u rezanju troškova proći najbolji hrvatski sportaši

Pod striktnim antivirusnim mjerama (mjerenje temperature, dezinfekcija ruku, zaštitne maske) u zagrebačkom hotelu Westin održana je pretposljednja ovogodišnja sjednica skupštine Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO), a ujedno i posljednja u aktualnom sazivu

Sedamdesetak članova skupštine jednoglasno je prihvatilo izmijenjeni Financijski plan HOO-a za 2020. godinu, umanjen za 43 milijuna kuna u odnosu na planiranih 193,9 milijuna kuna, kao i smanjenje sredstava za olimpijske programe - OI Tokio 2020. za 37 posto te i ZOI Peking 2022. za 16 posto.

Unatoč spomenutim financijskim redukcijama, jednoglasno je prihvaćen i prijedlog o zaštiti HOO-ovih kategoriziranih sportaša i njihovih prava. Budući da uslijed izostanka natjecanja sportaši ne mogu rezultatima potvrditi statuse, odlučeno je da im se u aktualnim izvanrednim okolnostima sva prava produljuju do kraja kalendarske godine. To se odnosi i na olimpijce u programima za OI Tokio i ZOI Peking koji do kraja godine zadržavaju stipendijske iznose i planirane financijske programe, prenosi HRT.