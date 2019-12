Filip Hrgović odradio vaganje i posljednje sučeljavanje; evo koliko je težio hrvatski boksač, a koliko ugledni suparnik

Hrvatski teškaš Filip Hrgović (27) u subotu u 18 sati po hrvatskom vremenu u saudijskom gradu Diraja borit će se protiv 37-godišnjeg Amerikanca Erica Moline, u svom desetom profesionalnom nastupu

U lipnju 2015. borio sa za naslov svjetskog prvaka po WBC verziji protiv sunarodnjaka Deontayja Wildera i izgubio je nokautom u devetoj rundi. Godinu dana kasnije u Londonu se borio protiv Anthonyja Joshue za IBF pojas, no Joshua je slavio tehničkim nokautom u trećoj rundi.

Sada ga očekuje i najteži dosadašnji ispit u profesionalnoj karijeri, okršaj sa 37-godišnjim Molinom koji se se dva puta borio za naslov svjetskog prvaka, 2015. i 2016. godine, no oba je meča izgubio.

CLASH ON THE DUNES

Najbolji hrvatski boksač ovog puta nešto je lakši nego za svoj posljednji meč protiv Marija Hederije. U Meksiku je težio 110.5 kilograma, ali to svakako odgovara onome što je Filip već tada najavio, kako će svakim mečem biti sve lakši, a ujedno brži, eksplozivniji i snažniji.

Molina je težio čak pet kilograma više nego što je imao za svoj napad na titulu protiv Anthonyja Joshue. Za taj meč iz prosinca 2016. godine težio je 107.5 kilograma. Nešto teži od toga bio je i za meč koji je odradio protiv Dominica Breazealea (109 kg), no ovog puta je svakako došao još teži nego što se očekivalo. Pretpostavlja se kako bi njegova najveća šansa trebala biti u nekom pojedinačnom udarcu kojim bi pronašao Filipovu bradu pa ne treba čuditi da je ispred brzine odabrao snagu, a video vaganja pogledajte OVDJE.

Borba Hrgovića i Moline bit će u sjeni glavne borbe 'Okršaja na dinama' između Andyja Ruiza i Anthonyja Joshue. Bit će to borba za četiri pojasa nakon senzacionalne Ruizove pobjede prije pola godine.

Meksikanac je u lipnju šokirao boksački svijet pobijedivši Joshuu u New Yorku tehničkim nokautom u sedmoj rundi. Ruiz je u meč stigao kao zamjena za suspendiranog Jarrella Millera i nitko mu nije davao previše izgleda protiv Britanca, aktualnog prvaka koji je do tada ostvario niz bez poraza u 22 profesionalne borbe. No, 29-godišnji Meksikanac je boksao iznad svih očekivanja i potpuno zasluženo je slavio te od tada drži titule po WBA, IBO, IBF i WBF verziji.

Zanimljivo, bez obzira na ishod meča, Joshua će zaraditi oko 60 milijuna eura, dok će se aktualni svjetski prvak Ruiz morat zadovoljiti s nagradom od 15 milijuna eura.

Boksački spektakl održat će se u Diriyah Areni koja je sagrađena usred pustinje, na 10.000 četvornih metara u povijesnoj jezgri, koja je pod zaštitom UNESCO-a i to za manje od dva mjeseca. Kapacitet Arene je 15.000 gledatelja, a nakon boksa ugostit će i teniski spektakl.

O cijeloj priredbi brinut će više od 2.000 osoba, a akreditirano je više od 300 novinara iz 65 zemalja. Najjeftinija ulaznica je 119 eura, a u subotu se očekuje vedro vrijeme uz dnevnu temperaturu 24 stupnja Celzijeva, a 13 stupnjeva po noći.