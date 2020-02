Filip Bradarić nakon najveće utakmice karijere, otkrio što mu je rekao Luka Modrić i poslao poruku izborniku Daliću

Hrvatski vezni nogometaš Filip Bradarić (28), koji je u nedjelju prvi put zaigrao u udarnoj postavi Celte iz Viga, u 2:2 remiju na gostovanju kod Reala u Madridu, uvjeren je kako će njegov novi klub izboriti ostanak u prvoj španjolskoj ligi pa će on ostati još dugo ondje.

'Celta je ekipa s karakterom i velikom kvalitetom. Vjerujem da ću ostati ovdje još dugo vremena', izjavio je Bradarić za lokalne novine Faro de Vigo.

Bradarić je prošli mjesec došao iz Hajduka u Celtu pa nije igrao protiv Eibara i Valencije, a onda je ušao s klupe protiv Seville odigravši posljednjih 20 minuta u pobjedi 2:1.

'Jako sam sretan zbog svog debija protiv Seville. Bila je to nevjerojatna pobjeda, naravno da sam vjerovao u preokret. Vjerujem da ćemo ostvariti još dobrih rezultata', rekao je.

Ipak, dvoboj protiv Reala bio je puno značajniji.

'Utakmica protiv Reala na Santiago Bernabeu mi je najveća u karijeri! Nije bilo treme, samo one pozitvne. Neopisiv je osjećaj istrčati na legendarom stadionu, igrati protiv najzvučnijih i najskupljih zvijezda 'kraljevskog' kluba', otkrio je Bradarić koji je sudjelovao u akciji kod prvoga gola svoje momčadi.

'Trener Garcia uoči sraza na Bernabeu uvjerovao nas je da možemo ostati neporaženi što smo ostvarili. Imamo puno bolju momčad nego što to pokazuje ljestvica. Mnogi se čude što se nalazimo među momčadima koje se bore za ostanak u La Ligi. Pogodak? To uvježbavamo na treningu, uistinu je to bila odlična akcija, iz tri poteza smo stigli do vodećeg gola. Maestralno smo odigrali prvo poluvrijeme, u drugom smo malo pali. Nije lako protiv Reala cijeli susret odigrati na visokoj razini'.