Fenomenalni Luka Radonić 'uništio' konkurenciju i osvojio novo najsjajnije odličje za Hrvatsku

Pretposljednjeg dana Mediteranskih igara u Tarragoni peto zlatno odličje za Hrvatsku osvojio je veslač Luka Radonić u disciplini laki samac na 1000 metara

Na Olimpijskom kanalu u neposrednoj blizini Barcelone (Canal Olimpic de Catalunya) naš najbolji veslač lakih čamaca u finalu je slavio s gotovo pola sekunde prednosti u odnosu na drugoplasiranog Portugalca Pedra Fragu te gotovo dvije sekunde ispred brončanog Grka Spyridona Christosa Giannarosa.

Večer uoči finalne utrke u hrvatskoj Misiji se mogla čuti pošalica o mogućem usponu na pobjedničko postolje dvojice Hrvata u istoj disciplini. Odnosilo se to na slovenskog lakog samca Rajka Hrvata koji je u finalu bio peti.

'Što se tiče konkurencije u finalu, samo Rajko i ja nismo bili sudionici olimpijskih finala, to dovoljno govori da nije bila za potcjenjivanje. U utrku sam otpočetka dobro krenuo i nakon 600 metara odlučio sam ići do kraja. Isplatilo se. Meni je ovih 1000 metara baš bio zanimljiv izazov, u odnosu na klasičnih 2000 metara, to dođe kao šprint-utrka u kojoj moraš ostaviti zadnji atom snage', izjavio je Luka Radonić.