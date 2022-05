Fenomenalan dan hrvatskog karatea zaokružile reprezentativke, uzele su ekipno zlato

Hrvatska ženska karate reprezentacija u borbama Lea Vukoja, Mia Greta Zorko, Sadea Bećirović i Lucija Lesjak, predvođeni izbornikom Goranom Romićem u završnici, pretposljednjeg dana EP-a u karateu u Gaziantepu osvojili su zlatno odličje i naslov europskog prvakinja.

Nakon što su do finala svladale Azerbajdžan 2:1, Švedsku 2:0 i Španjolsku 2:1, u finalnom dvoboju naše su djevojke svladale i Slovačku 2:1.

Bio je to dramatičan dvoboj kojeg je opet nadmoćno obavila Lea Vukoja. Iako je bilo najzahtjevnije do sada, Lea je opet udarcem nogom u glavu, što vrijedi tri boda, preokrenula rezultat. Dogodilo se to samo devet sekundi prije kraja prve finalne borbe.

>> Hrvatska berba medalja u Turskoj: Anđelo Kvesić zlatni, Enes Garibović srebni, Jelena Pehar brončana

Mia Greta Zorko u dvoboju s aktualnom europskom prvakinjom izvukla je poraz 0:2. To je značilo da je uoči posljednje borbe rezultat bio 1:1 i u bodovima 5:5. Sadea Bećirović imala je prednost 'senshua' od rezultata 2:1, jer je svaka karatistica prvi bod izborila u istom trenutku.

Sadea je na kraju sačuvala rezultat 3:3, koji je zbog pravila prvog osvojenog boda značio i zlatno odličje oko vrata naših ponosnih djevojaka.

'Našoj sportskoj sreći nema kraja', sažetak je gotovo jedinstvenih izjava novih europskih prvakinja.