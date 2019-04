Evo gdje možete gledati utakmice Dinama i Rijeke; 'modri' možda već danas slave novu titulu prvaka Hrvatske

U 29. kolu Hrvatski Telekom Prve lige u Puli Istra 1961 dočekuje Dinamo (16.30, Arenasport 3), a na Rujevici je Rijeka domaćin Interu (19, Arenasport 3)

Četvrti ovosezonski Istrin trener Cvitanović u prošlom je kolu osvojio svoj prvi bod zahvaljujući ludoj završnici protiv Slavena. Domaćin je dočekao sudačku nadoknadu s dva gola prednosti, no tada je Fuentes smanjio zaostatak Istre iskoristivši ubacivanje Maicona. U posljednjim sekundama sudačke nadoknade domaći je igrač Šarlija igrao rukom u vlastitom šesnaestercu, a najbolji Istrin napadač Mierez uspješno je realizirao jedanaesterac za konačnu podjelu bodova u Koprivnici.

KAKO TO ODBITI?

Dinamo je nedodirljiv u prvenstvu ove sezone, a to potvrđuje činjenica da već u Puli može osigurati novi naslov prvaka ukoliko pobijedi Istru, a Rijeka ne dođe do sva tri boda protiv Intera. U deset prvenstvenih utakmica nakon zimske stanke Dinamo nije pobijedio samo Lokomotivu, a u posljednja tri nastupa momčad Nenada Bjelice nije dozvolila suparnicima da im niti jednom zatresu mrežu.

Gostovanje u Puli propustiti će ozlijeđeni bek Leovac i veznjak Hajrović, no Bjelica je prilikom najave susreta i sam priznao da ima slatke brige glede odabira momčadi s obzirom da mu 23 igrača konkurira za 18 mjesta u zapisniku.

'Generalno je tu bilo puno toga loše, no dosta bi toga pripisao umoru. Treća utakmica u tjedan dana za nas je previše. S druge strane, to je jedna od rijetkih utakmica u kojima smo stvarno podbacili i ne mogu biti prekritičan.'

Rijeka i Inter za 11 dana igraju međusobno u polufinalu Kupa, no prije tog susreta u Zaprešiću ove će momčadi odmjeriti snage na Rujevici. U prvenstvu Rijeka bilježi neusporedivo bolje rezultate od Intera ove sezone, pogotovo otkako je Keka na klupi zamijenio Bišćan. U 18 je prvenstvenih utakmica pod Bišćanovim vodstvom Rijeka upisala 12 pobjeda i učvrstila je svoju drugu poziciju, no Bišćan ni u svom drugom susretu s novim prvoligašem Goricom prošle subote nije osvojio bodove. Niz od tri pobjede Rijeke prekinut je u Velikoj Gorici, a Bišćana više od gubitka bodova može brinuti vrlo loša prezentacija momčadi.

Pred Bišćanom je prva od dvije utakmice s Interom:

'Sigurno su obje utakmice protiv Intera važne, a mi se koncentiramo na ovu prvu jer se nema smisla opterećivati nečime što tek slijedi. Teško je reći hoće li ova utakmica nešto značiti u odnosu na onu drugu. Imamo obavezu prema sebi i navijačima ispraviti negativan dojam iz utakmice s Goricom. Biti će ovo zahtjevna utakmica protiv Intera koji igra dosta dobro otkako je stekao malo veću bodovnu prednost u odnosu na Istru čime si je olakšao ostatak sezone u kontekstu borbe za predzadnje mjesto. Nama je ova utakmica jako bitna, te se nadam da ćemo biti pravi i da ćemo upisati bodove.'

Do kraja sezone Bišćan neće moći koristiti kapetana Gorgona koji se ozlijedio u nedavnoj utakmici sa Slavenom, no za njega je dobra vijest da mu se na raspolaganje vratio glavni golgeter Čolak. Situacija s izostancima i dalje je daleko od idealne za Bišćana, no srećom po njega nakon utakmice u Velikoj Gorici nema novih problema.