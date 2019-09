Evo gdje možete gledati gostovanje Hajduka u Puli; mogu li Istrani zapapriti gostima?

U nedjelju su na rasporedu zadnje dvije utakmice desetog kola Hrvatski Telekom Prve lige. U Zaprešiću Inter dočekuje Goricu (15.30, Arenasport 2), a u Puli je Istra 1961 domaćin Hajduku (19, Arenasport 3)

Istra 1961 - Hajduk (19 sati, Arenasport 3)

Istra je dobro otvorila sezonu pod novim trenerom Prelecom, no u posljednjih šest utakmica momčad iz Pule osvojila je tek dva boda remiziravši s Goricom i Osijekom. Nakon utakmice bez pogodaka s Osijekom, Istra je upisala očekivane poraze od Dinama i Rijeke, a bile su to nove dvije utakmice u kojima Prelecovi igrači nisu zatresli suparničku mrežu. Dobro je izgledala Istra protiv Dinama, no prošle nedjelje Rijeka je bez problema slavila u lokalnom derbiju.

Prelec nije bio pretjerano razočaran nakon teškog poraza u lokalnom derbiju:

'Čestitke Rijeci na zasluženoj uvjerjlivoj pobjedi, mi možemo žaliti što se sve tako razvilo. Primili smo taj rani pogodak i on je usmjerio utakmicu na riječki mlin. Moramo se okrenuti sebi. Iza nas je četvrtina prvenstva u kojoj smo imali dobrih stvari, ali i minusa, posebno u osvojenim bodovima. Svi smo uvjereni da ćemo ostvariti naš cilj, a to je završetak sezone bez stresova koje je Istra imala ranije kroz doigravanja. Na dobrom smo putu i moramo tako nastaviti.'