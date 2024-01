Evert i Navratilova oplele po šefovima zbog sporne odluke: Ne možemo to dopustiti!

'Ženska teniska asocijacija utemeljena je na jednakosti kako bi se ojačale žene u svijetu kojim dominiraju muškarci. Taj je rad sada ugrožen. Dužnosnici WTA Toura, bez adekvatnih konzultacija s igračicama, koje su sam temelj sporta, na rubu su dogovora o organizaciji WTA finala u Saudijskoj Arabiji. To je potpuno nespojivo s duhom i svrhom ženskog tenisa i same WTA-e', pišu u kolumni, dodajući da poštuju i cijene različite kulture i religije.

'Upravo zbog toga, a ne usprkos tome, protivimo se dodjeli završnog turnira Rijadu. Vrijednosti WTA-e su u oštroj suprotnosti s onima predloženog domaćina. Ne samo da je to zemlja u kojoj se žene ne smatraju ravnopravnima, to je zemlja u kojoj trenutni muški zakon o skrbništvu u biti čini žene vlasništvom muškaraca. Zemlja je to koja kriminalizira LGBTQ zajednicu do točke mogućih smrtnih kazni. Zemlja čiji su dugoročni rezultati o ljudskim pravima i osnovnim slobodama predmet međunarodne brige već desetljećima. Upriličenje WTA finala u njoj ne bi predstavljalo napredak, već značajan nazadak', dodaju Evert i Navratilova te u ostatku kolumne detaljno objašnjavaju saudijski zakon.

Pritom su poentirale:

'Neravnopravan status žena ostaje duboko ukorijenjen u saudijskom zakonu, a one koje se aktivno bune protiv ove nepravde riskiraju zatvorsku kaznu na neodređeno vrijeme - jer im je potrebno dopuštenje muškog skrbnika da napuste zatvor čak i nakon što su odslužile kaznu.'

Evert i Navratilova ističu:

'Ne možemo sjediti i dopustiti da se dogodi nešto tako značajno kao što je dodjela turnira Saudijskoj Arabiji bez otvorene i iskrene rasprave', navode uz zdravorazumsku preporuku odboru WTA-e, koja će možda stići do nekoga od njih. Jer odavno je jasno da novac puno toga diktira. I to ne samo u tenisu, nego u cijelom sportu.

Poslale su i snažnu poruku za kraj:

'WTA se mora zalagati za ljudska prava sve dok u svijetu postoji nejednakost žena.'