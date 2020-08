Džoker izbornika Zlatka Dalića s puno optimizma najavljuje okršaj protiv Manchester Uniteda, a za kraj 2020. godine obećaje i potpis na 'ugovoru života'

Ovog ponedjeljka od 21 sat u njemačkim gradovima, Kölnu i Düsseldorfu, dvoboje četvrtfinala Europske lige igraju Manchester United i Kopenhagen (Arenasport 1, MAXtv), odnosno milanski Inter i Bayer iz Leverkusena (Arenasport 3, MAXtv).

Pandemija koronavirusa koja je proljetos poremetila život u cijelom svijetu, utjecala je i na raspored nogometnih utakmica.

Tako se završnica Europske lige igra po neuobičajenom rasporedu, na neutralnom terenu i to samo jedna utakmica. Pridodamo li tome da se igra i bez gledatelja, jasno je da nogomet živi u drugačijim okolnostima i uvjetima.

A u takvom okruženju, uz prijenos na Arenasportu 1 (MAXtv), snage će ovog ponedjeljka odmjeriti Manchester United i danski Kopenhagen. Njihov domaćin je Köln, u kojem od nedjelje borave i igrači danskog kluba. U njihovim redovima imamo i dvojicu hrvatskih igrača, Karla Bartoleca i Roberta Mudražiju.

'Došli smo u nedjelju tijekom dana, a u popodnvenim satima odradili smo trening. Sve je divno i krasno, jedino što je i ovdje jako vruće i sparno. Tijekom treninga nam je bilo preko 30°C, ali se nadamo da će za vrijeme utakmice uvjeti ipak biti umjereniji i da će biti lakše igrati', javio se za tportal iz Kölna Karlo Bartolec, 25-godišnji desni bek, koji se od listopada 2018. godine može pohvaliti i nastupima u najboljoj hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji.

Kakvo je raspoloženje među vašim suigračima i čemu se možete nadati?

'Naravno, kao i svaki sportaš nadamo se mogućem iznenađenju. Svi svrstavaju Manchester United u favorite, ne samo ovog ogleda već i cijelog natjecanja. No, igra se na jednu utakmicu, sve je moguće. Jedan krivi start, jedan pena ili crveni karton, sve to može utjecati na igru. Osim toga, i mi smo praktički u natjecateljskoj formi. Do prije dva tjedna igrali smo prvenstvo, potom smo dobili pet dana odmora a onda su već krenule pripreme za okršaj s Basaksehirom, u kojem smo slavili. Prema tome, imamo se razloga nadati dobroj utakmici, pa i mogućem prolasku'.

Zanimljivo je da su Kopenhagen i Manchester United već igrali dva puta. Još tamo 2006. godine u Ligi prvaka i da je Kopenhagen uspio pobijediti budućeg polufinalistu Lige prvaka. A jednako je zanimljivo da je vašu momčad i na toj utakmici vodio Norvežanin Stale Solbakken. Je li možda u pripremi ove utakmice podsjetio na te dane?

'Nije nam ništa govorio o toj utakmici, jer kao što vidite ništa se ne može uspoređivati. Dakle, niti sada nije isto stanje kao u proljeće ove godine, a još manje ima sličnosti s 2006. godinom. Istina, i tada je Manchester United bio favorit, ali su ih uspjeli iznenaditi. Siguran sam da se trener nada ponavljaju istog rezultata'.

S druge strane, na klupi Manchester Uniteda bit će Ole Gunnar Solskjaer, još jedan Norvežanin, koji je igrao u toj utakmici, ali i bio suigrač u reprezentaciji vašem treneru?

'Da, to će biti također jako zanimljivo. Znamo da su u korektnim odnosima, ali sigurno će htjeti nadmudriti jedan drugoga'.

Tko je najveća opasnost u Manchester Unitedu?

'Imaju puno vrhunskih igrača, ali meni je najupečatljiviji Portugalac Bruno Fernandes. Vezna linija im je strašno jaka, i zato ćemo se tu itekako morati dobro postaviti'.

Vi ste sada već drugu sezonu u Kopenhagenu, ali imamo dojam da igrate manje nego u Nordsjaellandu, iz kojeg ste došli u jedan od najvećih skandinavskih klubova. Žalite li možda zbog toga?

'Ni u kom slučaju, jer ovo je veliki klub, a i mogu reći da sam odigrao gotovo 40 utakmica. Istina, u dosta njih sam ulazio kao zamjena, jer trener prednost daje Guillermu Vareli. Moje je da čekam, to jest da se borim i kada dobijem priliku da je iskoristim.'

Varela je će i večeras dobiti priliku ispred vas?

'Koliko znam, hoće. No, to je čak i razumljivo jer Urugvajac je bio igrač Uniteda, pa će imati i taj dodatni motiv više'.

S obzirom na to da ste već bili u Dalićevom kadru, sigurno se nadate da bi se opet mogli naći na reprezentativnom popisu?

'Naravno da se nadam. Ipak, svjestan sam da sam igrao manje i da me izbornik nije imao potrebu zvati. Sada ću pričati s trenerom, kako bih vidio koja mi je perspektiva i što bih trebao dodatno raditi kako bi dobio veću minutažu'.

Najbolje bi bilo kada bi kao džoker s klupe namjestili gol večeras?

'Da, bilo bi sjajno. No, podređen sam ekipi a ako dobijem priliku, znam jedino da ću dati sve od sebe'.

Prolazak u polufinale značio bi i dulji ostanak u Njemačkoj? Sprema li se kakva zabava u slučaju uspjeha?

'Ma kakva zabava. Znam da će moj cimer 'Mudri' (op.a (Robert Mudražija) biti tužan, jer on je veliki navijač Manchester Uniteda. Istina, i ja ih volim, ali meni nisu baš toliko dragi kao njemu. Naravno, nama je cilj što duže ostati u Njemačkoj, jer u slučaju pobjede ne bi se vraćali u Dansku'.

Ova cijela godina bila je puna iznenađenja. No, kako je na vas privatno utjecala? Čuli smo da ste trebali ove godine potpisati 'ugovor života'.

'Ha, ha.. Da, bila je planirana svadba za prosinac sa sadašnjom djevojkom Irinom, s kojom sam već sedam godina u vezi, ali vidjet ćemo hoćemo li je uspjeti održati u planiranom terminu. Sada, nakon ovih utakmica u EL, imamo možda još koji dan slobodno, a onda od sredine rujna počinje ludnica. Rekli su nam u klubu da ćemo imati utakmice svaka tri dana. Zato moram pričekati još neko vrijeme, pa ponovno uskladiti sve termine', završio je Karlo Bartolec.