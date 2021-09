Dvoje hrvatskih gimnastičara u finalu Svjetskog kupa u Kopru; ružne scene i drama turskog vježbača zaustavile Aurela Benovića

Filip Ude i Tijana Korent plasirali su se u finala Svjetskog gimnastičkog kupa kojemu je od četvrtka do nedjelje domaćin slovenski Koper

Uz odličan čakovečki dvojac, povratnik na najveću scenu, Osječanin Robert Seligman prva je rezerva za finale konja s hvataljkama.

Filip Ude (GK MZ Macan) finale konja s hvataljkama izborio je s najboljom ocjenom kvalifikacija, 14,200 i to u konkurenciji čak 43 vježbača. Seligman (GD Osijek-Žito) je bio deveti sa 13,350 u svom tek prvom nastupu ove godine.

'Ušao sam u finale kao prvi i sretan sam zbog toga. Nisam u top formi, forma tek raste, tek smo počeli natjecati se, ali nadam se da će iz natjecanja u natjecanje biti sve bolja. Napravio sam dobru vježbu, s nekoliko sitnih grešaka, ali dovoljna je bila za finale. A u finalu samo da napravim cijelu vježbu i da sam zadovoljan', poručio je Ude nakon kvalifikacija.

Na prvom turniru drugog dijela sezone Tijana Korent (GK MZ Macan) finale preskoka osigurala je sa 3. ocjenom (13,300), a oboje naših finalista borbu za medalje imati će u subotu.

Naš najbolji parteraš Aurel Benović (GD Osijek-Žito) zbog velike pogreške na 2. dijagonali zauzeo je 36. mjesto (11,500).

'Prije njega je nastupio turski vježbač kojemu je samo pola metra dalje od Aurela puknula noga. Bio je prekid natjecanja, pa hitna… Cijela drama se odvijala Aurelu pred očima. A on i onako ozlijeđen, zamotanih nogu… Dugo je čekao nastup, sve je to gledao sa strane, a to nije lako psihički izdržati i mirno odraditi svoj nastup', komentirao je Aurelov trener i vođa naše delegacije u Sloveniji, Vladimir Mađarević.

U petak, drugog kvalifikacijskog dana u lov na finala će naša dvostruka olimpijka Ana Đerek na gredi i parteru te Tina Zelčić na gredi.