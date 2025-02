Drugoligaš šokirao Rangers i izborio četvrtfinale prvi put nakon skoro 100 godina

Queen's Park je deset puta bio pobjednik škotskog Kupa, no posljednji put je dogurao do četvrtfinala davne 1928. godine. Uspješniji su samo Celtic sa 42 i Rangers sa 34 naslova pobjednika Kupa koji je svoju premijeru imao 1874. kada je upravo Queen's Park bio prvi pobjednik.

Pogodak odluke zabio je Sebastian Drozd u 69. minuti. Rangers je u sedmoj minuti sudačke nadoknade mogao do izjednačenja, ali je kapetan James Tavernier promašio jedanaesterac.

'Imali smo plan igre koji smo pokušali izvršiti, frustrirati ih. Nismo mogli iigrati brzopleto i napadati. Oduševljen sam zbog igrača. Dečki su bili fantastični. Bila je to stvarno teška utakmica, nitko to nije očekivao', kazao je menadžer Queen's Parka, Callum Davidson za BBC.

S druge strane menadžer Rangersa Philippe Clement nije skrivao nezadovoljstvo.

'Navijači su u pravu što su ljuti. I ja sam ljut. To je neprihvatljivo i igrači to znaju. Neću iz jednog trenutka donositi zaključke cijele sezone. Previše smo to željeli, zbog toga nije bilo mirnoće', kazao je.

Ranije su plasman u četvrtfinale izborili branitelj naslova Celtic, te Aberdeen, Dundee, Hibernian, St Johnstone....