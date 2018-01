Dramatična završnica u Philadelphiji, Patriotsi uvjerljivi protiv Titansa

New England Patriotsi i Philadelphia Eaglesi plasirali su se u konferencijska finala doigravanja američke profesionalne lige u američkom nogometu NFL, branitelji naslova Patriotsi su u dvoboju Američke konferencije na svom terenu uvjerljivo svladali Tennessee Titanse sa 35-14, dok su Eaglesi u susretu Nacionalne konferencije također kao domaćini bili bolji od lanjskih finalista Atlanta Falconsa sa 15-10.

Početak dvoboja Patriotsa i Titansa obećavao je neizvjesnost, ali ta je neizvjesnost nestala u drugoj četvrtini. Naime, uvodna dva napada domaćih bila su neuspješna dok su gosti uspjeli sastaviti odličan napad tijekom kojega su za pet minuta osvojili 95 jarda i postigli "touchdown" nakon vrhunskog dodavanja Marcusa Mariote za Coreya Davisa.

No, to vodstvo Titansa kao da je razljutilo Patriotse koji su već nakon 5:40 minuta igre u drugoj četvrtini preokrenuli rezultat u svoju korist s dva "touchdowna" koje je postigao James White. U završnici druge četvrtine Patriotsi su postigli još jedno polaganje preko Chrisa Hogana i na odmor otišli s velikih 21-7. U tih drugih 15 minuta domaći sastav osvojio je čak 186 jarda.

Nakon dva neuspješna napada Titansa na početku drugog poluvremena Patriotsi su postigli još jedan "touchdown" probijanjem Brandona Boldena za 28-7 čime su praktički riješili pitanje pobjednika, a kakva bi to utakmica Patriotsa bila bez barem jednog dodavanja Toma Bradyja za Roba Gronkowskog za "touchdown"? To se i dogodilo za 35-7 10-ak minuta prije kraja. Do kraja utakmice još su samo Titansi uspjeli postići utješno polaganje za konačnih 35-14. "Quarterback" Patriotsa Brady utakmicu je okončao sa 35 uspješnih bacanja za ukupno 337 osvojenih jarda dodavanjem i tri "touchdowna" za sedmi uzastopni plasman u konferencijski finale Patriotsa.