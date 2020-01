Drama nad dramama sa sretnim završetkom za Hrvatsku; Željko Musa zabio pogodak za finale

Hrvatski rukometaši nakon velike drame pobijedlia Norvešku 29:28 (26:26; 23:23, 12:10) i ušla je u finale europskog prvenstva, koje je na rasporedu u nedjelju u 16.30 sati. Za ovaj uspjeh, Hrvatska je morala odigrati čak dva produžetka, a sada je u prilici osvojiti jedino zlatno odličje koje joj nedostaje

Hrvatska je još od 2010. godine čekala ulazak u finale Eura. Deset godina bilo je dugo, ali napokon smo i to dočekali. Osim toga, dočekali smo i 'osvetu' za poraz u polufinalu svjetskog prvenstva u Francuskoj iz 2017. godine, kada je Bergerud zaustavio sedmerac Zlatku Horvatu i utakmicu odveo u produžetak, nakon kojeg su slavili Norvežani.

Norvežani su pak sve karte polagali na Sandera Sagosena, što je olakšavalo igru u obrani našima, jer mogli su suziti svoj fokus.

Hrvatska je golom Stepančića stigla prvi put do dva gola prednosti (7:5), i onda je tu prednost održavala sljedećih desetak minuta. Zabio je i Zlatko Horvat za 'plus 3' (9:6), što je bio jasan znak da Hrvatska itekako može parirati Norveškoj. Šego je bio odličan, i prava je šteta da Hrvatska već do kraja prvog poluvremena nije odmaknula na veću prednost. Jer i kod 10:8 odnosno 11:9 naši su imali prigodu za rezultatski odmak.

Na svu sreću, Marić je poluvrijeme zaključio svojim petim golom (iz pet pokušaja) za odlazak na odmor s prednošću 12:10.

U nastavak su naši ušli golom Karačića za 13:10. No, kad već nije za suparnike zabijao Sagosen, trgnuo se Tangen i prednost je opet smanjena na 'minus 1' (12:13).

Uslijedile sz dvije brze akcije naših (Karačić, Mandić) za 15:12, a od potpunog sloma spasio ih je Bergerud zaustavivši Karačićev čisti zicer. I umjesto da odemo na 16:12, Norvežani su se vratili golom Johannessena. Što je opet donijelo dramu. Tim prije što je Gullerud zabio s crte sedam metara za 14:15.

U 40. minuti Tangen je zabio za 15:15.

Nakon toga opet smo gledali gol za golom, s time da su sada naši lovili prednost suparnika, jer u 43. minuti Sagosen je realizirao sedmerac i doveo svoju reprezentaciju u vodstvo 17:16.

Na svu sreću, Domagoj Duvnjak je (opet) iskazao svoju klasu, a Vlado Matanović - hrabrost. Červar je u napadu postavio Horvata na desnog vanjskog, a Matanovića na krilo, na što mu je ta desna strana sjajno odgovorila i u završnici donijela važne golove.

Kako je utakmica odmicala, Sagosen je opet bio onaj 'pravi' a to znači jako opasan. I precizan.