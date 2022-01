Došao je kao zamjena za Neymara, platili su za njega 105 milijuna eura odštete, a sada jedva čekaju da ga se riješe

Barcelona se želi riješiti napadača Ousmanea Dembelea u zimskom prijelaznom roku kako bi dobila odštetu, jer mu u lipnju ističe ugovor i tada može napustiti klub bez odštete

"Prije pet mjeseci smo počeli pregovore sa njegovim menadžerima. Tijekom tog vremena imali smo stalnu komunikaciju i naš je stav bio da želimo da ostane. Uložili smo puno truda i prezentirali smo mu razne ponude. Doista smo napravili puno da razmisli o svojoj budućnosti. No, on je odlučio da ne želi nastaviti igrati u Barci. Do kraja zimskog prijelaznog roka ostalo je 11 dana i bilo bi najbolje za njega i za klub da što prije ode", izjavio je direktor Barcelone Mateu Alemany.

Dembele je doveden u Barcu 2017. kao zamjena za Neymara, koji otišao u Paris St Germain. Za njegov transfer Barcelona je Borussiji Dortmund isplatila 105 milijuna eura odštete. No, Dembele nije ispunio očekivanja, često je izbivao zbog ozljeda, a u 129 nastupa zabio je 31 gol.