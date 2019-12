Doris Pole osvojila europsko zlato u olimpijskim disciplinama

Hrvatska taekwondositica Doris Pole, članica TK Dubrava osvojila je drugu zlatnu medalju za Hrvatsku na Prvenstvu Europe u olimpijskim disciplinama koje se održava u Dublinu.

Pole je na putu do zlata u kategoriji do 67 kg u prvom kolu bila slobodna, no onda je u drugom kolu eliminirala predstavnicu Modlavije Anu Ciuchitu sa 28:9, u četvrtfinalu joj je Matea Jelić iz TK Marjan predala bez borbe, u polufinalu je izbacila njemačku predstavnicu Vanessu Koerndl sa 24:12 da bi u finalu slavila protiv suparnice iz Srbije Nadice Bozanić sa 26:18.

Osim Pole i Jelić, drugog dana EP u olimpijskim disciplinama od Hrvata je na borilišta izašao još Toni Kanaet (TK Marjan, do 80 kg) koji je predao četvrtfinalnu borbu.

Prvenstvo Europe u olipijskim kategorijama održava se od 2015. godine kontinuirano svake neparne godine i G1 statusa je te su neka od najvećih imena europskog taekwondoa odlučila nastupiti na ovom prvenstvu kako bi skupila zadnje bodove u lovu na Olimpijske igre.

Prvog dana natjecanja na tatami je izašla Marija Štetić (TK Dubrava) koja je osvojila zlatnu medalju u kategoriji do 57kg te Leon Glasnović koji je poražen u drugom kolu.

Težinske kategorije za Olimpijske igre u muškoj konkurenciji su do 58 kg, do 68 kg, do 80 kg, te preko 80 kg. Za seniorke su težinske kategorije do 49 kg, do 57 kg, do 67 kg, i preko 67 kg.