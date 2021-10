Donna Vekić preko tri Kineskinje do prvog polufinala ove godine

Hrvatska tenisačica Donna Vekić plasirala se u polufinale WTA turnira u talijanskom Courmayeuru nakon što je u petak u četvrtfinalu protiv Kineskinje Xinyu Wang (WTA-110) slavila sa 6:4, 6:4

Break na početku meča bio je dovoljan Donni Vekić da uzme prvi set, jer Kineskinja Wang niti jednom nije uspjela zaprijetiti servisu hrvatske tenisačice. I drugi set Vekić je počela sa breakom, ali Wang je odmah uzvratila.

No, kod 2:2 Hrvatica opet oduzima servis protivnici i drži prednost sve do gema u kojem je servirala za meč. Tu su se stvari malo zakomplicirale, jer je Wang došla do break lopte. No, Vekić je sa tri uzastopna poena ipak riješila meč u svoju korist nakon sat i 28 minuta igre.

Sve tri Vekićine protivnice na turniru u Courmayeuru bile su Kineskinje i sve ih je dobila, a u polufinalu će igrati protiv pobjednice susreta između Ukrajinke Jastremske i Talijanke Paolini.