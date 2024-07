Donna Vekić povela protiv Ukrajinke, ali onda se uplela 'viša sila'

Tenisačice su na terenu provele 70 minuta i odigrale set u kojem je bilo mnogo uzbuđenja, preokreta i propuštenih prilika, ali je, na kraju, završio zadovoljavajuće za 28-godišnju hrvatsku tenisačicu, a frustrirajuće za četiri godine mlađu Ukrajinku, 28. nositeljicu na ovogodišnjem wimbledonskom Grand Slam turniru.

Vekić je u prvom gemu propustila dvije prilike za 'break', ali je sigurno držala svoje servise, a kad je u sedmom gemu opet došla do 'break'-lopte, tu je priliku pretvorila u rezultatsku prednost za vodstvo 4:3 koje je potom i potvrdila osvojivši gem na svom početnom udarcu za 5-3.

Kod 5:4 Vekić je servirala za osvajanje prvog seta, ali je darovala Jastremskoj povratak u set. Nakon što je imala 30:0, Donna je izgubila tri poena zaredom, potom spasila 'break'-loptu, da bi napravila dvostruku pogrešku i promašila bekhend za izjednačenje na 5:5.

Jastremska je nanizala tri gema i povela sa 6:5, a onda je imala i tri set-lopte kad je Osječanka servirala za 'tie-break'. Prvo je Ukrajinka imala 0:30, a do prve set-lopte je došla neobranjivim forhendom za 30:40. No, Vekić ju je natjerala na pogrešku u sljedećem poenu. Novu set-loptu Donna je donirala svojoj suparnici dvostrukom pogreškom i promašenim volejem. No, Jastremska je priliku propustila neiznuđenom pogreškom na bekendu, a isto je ponovila i dva poena poslije, kad je imala i treću set-loptu.

Vekić je 'tie-break' izborila nakon što je zabila as i iznudila pogrešku nervozne Ukrajinke. Taj je svoj niz nastavila i u odlučujućem gemu prvog seta u kojem je povela sa 3:0. No, Jastremska se još jednom vratila i smanjila Donninu prednost na 5-:. No, onda je Ukrajinka promašila još jedan bekend, a na prvu set-loptu hrvatke tenisačice promašila težak forhend volej i bijesna napustila teren koji je vrlo brzo prekriven.

Za Jastremsku je ovo treći nastup u Wimbledonu, gdje je posljednji put u glavnom turniru igrala prije pet godina i tada stigla do osmine finala.

To je najbolji wimbledonski rezultat i Donni Vekić, a ostvarila ga je 2018. Sada je još samo jedan osvojen set dijeli od ponovnog nastupa u drugom tjednu jedinog Grand Slam turnira na travi.

Uspije li pobijediti Jastremsku, Vekić bi za plasman u svoje prvo wimbledonsko četvrtfinale igrala protiv Španjolke Paule Badose (WTA - 93.) koja je sa 7:6 (6), 4:6, 6:4 iznenadila 12. tenisačicu svijeta, Ruskinju Dariju Kasatkinu.

WIMBLEDON, tenisačice - 3. kolo