Domaća liga se ipak igra; sve utakmice HT Prve lige dostupne su besplatno ljubiteljima nogometa i to na nekoliko načina

Zbog pandemije koronavirusa sve prvenstvene nogometne utakmice Hrvatski Telekom Prve lige do daljnjega će se igrati bez gledatelja. No, ljubitelji nogometa ipak neće ostati zakinuti jer sve će utakmice moći uživo gledati na programu Arenasport 1, ali i na mobilnom uređaju (MaxTV To Go usluga)

Nakon odluke rukovodstva Hrvatskog nogometnog saveza, kako se sve utakmice u natjecanjima pod ingerencijom HNS-a do 31. ožujka moraju igrati bez gledatelja, nositelj TV prava odlučio je sve utakmice emitirati na programu Arenasport 1 koji je dostupan svim korisnicima MAXtv-a. No, osim toga će ljubitelji nogometa i ujedno korisnici usluge MaxTV To Go (usluga web & mobile) sve utakmice moći gledati na svom mobilnom uređaju ako se u trenutku dok traje utakmica nalaze na putu. Tako su utakmice ovog kola, do neke nove odluke, dostupne svim ljubiteljima nogometa i korisnicima MAXtva-a na nekoliko načina i to potpuno besplatno. Podsjetimo, u sklopu 27. kola Hrvatski Telekom Prve Lige sastaju se: LOKOMOTIVA - OSIJEK / petak u 18:00 (Arenasport 1)

SLAVEN BELUPO - GORICA / subota 15:00 (Arenasport 1)

ISTRA - RIJEKA / subota u 17:30 (Arenasport 1)

HAJDUK - INTER / nedjelja u 15:00 (Arenasport 1)

VARAŽDIN - DINAMO / nedjelja u 17:30 (Arenasport 1)