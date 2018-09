Đokoviću 14. Grand Slam naslov, treći na US Openu, uz milijunsku zaradu

Srpski tenisač Novak Đoković po treći je put u karijeri osvojio pobjednički trofej na US Openu i ukupno svoj 14. Grand Slam naslov u karijeri, tako što je u nedjeljnom finalu, odigranom pod krovom Arthur Ashe stadiona, pobijedio Argentinca Juana Martina del Potra sa 6-3, 7-6 (4), 6-3 nakon tri sata i 15 minuta borbe.

Srpski tenisač je bolje počeo dvoboj i potpuno kontrolirao meč do prednosti 6-3, 3-1. Tada je Del Potro pokazao svoj borbeni duh i nizom od tri gema vratio neizvjesnost u finale, koje je zbog kiše u New Yorku igrano pod zatvorenim krovom najvećeg teniskog stadiona na svijetu.

Đoković je pobjedom u svom osmom finalu u Flushing Meadowsu došao do prednosti 15-4 u međusobnim dvobojima sa 29-godišnjim Argentincem, koji je 2009. upravo na US Openu osvojio svoj jedini Grand Slam naslov.

Osmi gem drugog seta bio je možda i ključan za ishod cijelog meča, jer je nakon 20 minuta borbe i tri spašene 'break-lopte' Đoković prekinuo Argentinčev niz. Del Potro je imao svoju priliku i u 'tie-breaku', u kojem je poveo 3-1 i promašio relativno lagan forhend za vodstvo 4-1. Od sljedećih šest poena Đoković je osvojio pet i došao do vodstva od 2-0 u setovima.

Za Del Potra je to bio prezahtjevan zadatak i pretvorio njegovu želju za osvajanjem drugog trofeja na US Openu u gotovo nemoguću misiju. Argentinac nije odustao ni kad je njegov suparnik poveo 3-1 u trećem setu. Del Potro je još jednom vratio 'break' zaostatka, došao do 3-3, ali je Đoković nizom od tri gema stigao do pobjede i drugog uzastopnog Grand Slam naslova, nakon što je prije dva mjeseca po četvrti put osvojio pobjednički trofej u Wimbledonu.

Sa 14 Grand Slam naslova srpski tenisač se izjednačio s Amerikancem Peteom Samprasom koji je upravo u New Yorku 2002. godine osvojio svoj posljednji Grand Slam trofej. Za 31-godišnjeg Srbina ovo je bilo 23 finale na Grand Slam turnirima, a za svoj trijumf je zaradio ček na 3,8 milijuna USD. Sa bodovima za trijumf u New Yorku Đoković će u ponedjeljak osvanuti na trećem mjestu ATP ljestvice, iza Rafaela Nadala i Rogera Federera, a ispred Del Potra kojeg je gurnuo na četvrto mjesto.

US Open, tenisači - finale

Novak Đoković (Srb/6) - Juan Martin del Potro (Arg/3) 6-3, 7-6 (4), 6-3