Đoković od novinara dobio pitanje o meču kojeg ove godine svi žele vidjeti: To je najveći izazov

Novak Đoković pobjednik je ATP turnira iz serije Masters 1000 u Madridu, u finalu je nadigrao Grka Stefanosa Tsitsipasa 6:3, 6:4. Ovim trijumfom prvi tenisač svijeta dobio mnogo samopouzdanja pred Roland Garros

Uslijedilo je pitanje novinara o mogućem sudaru sa Nadalom na Roland Garrosu.

'Ako se taj meč dogodi u Parizu, to znači da će to biti finale. Dug je put do toga, razumijem da vi želite o tome pričati, ali mnogo stvari može se dogoditi, možemo i jedan i drugi izgubiti prije finala. U Australiji smo oboje dobro igrali do finala, on nije izgubio ni set, a to je bilo moje možda i najbolje Grand Slam finale u karijeri. Nadam se da ću i u Parizu igrati dobro kao na ostalim najvećim turnirima, a Nadal na zemlji najveći je izazov, pogotovo u Parizu jer je tamo izgubio samo dva puta u karijeri. To dovoljno govori.'