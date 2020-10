Đoković nakon nove pobjede na Roland Garrosu poludio na suce i organizatore, a onda iznio revolucionarnu ideju kojom je izazvao nove polemike

Novak Đoković nije se previše namučio s Kolumbijcem Galanom Riverosom. U trećem kolu Roland Garrosa slavio je sa 6:0, 6:3, 6:2, ali nakon meča Đoković nije bio zadovoljan

'Pitao sam supervizora zašto odmah ne zatvorimo krov. Kad je počela kiša, sudac je mislio da se može igrati. Razumio bih da krova nije bilo, ali ovo je baš razlog zašto krov postoji. Mislim da smo dosta vremena izgubili jer je to utjecalo na naš meč, a možda i na još neki. Gubite vrijeme da se krov zatvori, natopi se jedna strana terena i onda morate čekati. Mislim da je pogrešna odluka da se krov ne zatvori odmah', rekao je Đoković.

Umjesto da se, kako je srpski tenisač i predložio, krov zatvori uoči meča, to je napravljeno tek za vrijeme meča. U drugom setu je počela jaka kiša, a sudac nije htio prekidati igru dok se zatvara krov. To je potrajalo i teren se namočio, a Galan je u jednom trenu zbog toga i pao. Đokovića je to naživciralo pa je tražio prekid meča, a onda i pomogao djelatnicima Roland Garrosa da urede teren za nastavak meča.



'Netko se može poskliznuti i ozlijediti. Možda se to ne vidi na televiziji, ali za nas je opasno. Supervizori dolaze provjeravati stanje terena u nekim običnim tenisicama. Ako provjeravaš je li klizavo, onda obuci tenisice kakve imamo i mi', ljut je bio Đoković.



Đoković je okupljenim novinarima iznio i revolucionarnu ideju da se izbace linijski suci i da ih se zamijeni tehnologijom.



'Uz dužno poštovanje prema tradiciji i kulturi ovog sporta, kada je riječ o ljudima koji su prisutni na terenu, uključujući i linijske suce, ne vidim zašto svaki turnir na svijetu u ovoj eri tehnologije ne bi koristio ono što smo imali u New Yorku na Mastersu. Tehnologija je danas puno napredovala i nema razloga da držimo suce na terenu. To je samo moje mišljenje. Istina je da je tehnologija skupa, ali moramo napredovati. Nema smisla više držati linijske suce. Skupljači loptica trebaju ostati, ali linijski suci ne', poručio je Đoković i tako još jednom izazvao polemike.