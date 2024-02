Dodig i Pavić nemaju blistavu statistiku zajedničkih nastupa u Davis Cupu

Bio je šesti Dodigov i Pavićev zajednički nastup u Davis Cupu. Između prvog, 2013. protiv Velike Britanije u Umagu, do ovog u Areni Varaždin protiv Belgije, prošlo je gotovo deset i pol godina, a ni u današnjem dvoboju nisu dočekali prvu pobjedu u "živom" meču. Ostvarili su jednu, na prošlogodišnjem turnir grupne faze Davis Cup finala u Splitu, ali u trenutku kad je reprezentacija Finske osigurala ukupnu pobjedu s dva trijumfa u pojedinačnim mečevima.

Otvaranje meča protiv Sandera Gillea i Jorana Vliegena, prošlogodišnjih finalista Roland Garrosa, nije moglo biti bolje. Dodig i Pavić su odmah "slomili" Vliegenov servis, a sve što je uslijedilo nakon toga bila je potpuna nadmoć hrvatskog para. Do drugog 'breaka' su Ivan i Mate stigli u šestom gemu, kad je na servisu bio Gille. Belgijci su bili potpuno razoružani, jer su im Dodig i Pavić u gemovima na svom početnom udarcu prepustili svega četiri poena. Za 33 minute bilo je 6-2 za hrvatski par.

Belgijci se, međutim, nisu predali i u drugom setu su postali ravnoparavni suparnici. Jedan loš gem na servisu Mate Pavića potpuno ih je vratio u meč. Splićanin je s dvije dvostruke pogreške omogućio Gilleu i Vliegenu prve dvije prilike za 'break' što su Belgijci i materijalizirali te poveli s 4-2. Imali su Gille i Vliegen dvije set-lopte u osmom gemu, kad je servirao Ivan Dodig, ali je hrvatski par obje spasio i produžio nadu da se do pobjede može i u dva seta. Nove dvije set-lopte (40-15) belgijski je par propustio u sljedećem gemu, kad su Pavić i Dodig spojili tri odlična reterna i došli do prilike za 'break'. No, odlično plasiran Vliegenov servis i Gilleova dobra reakcija na mreži izvukli su belgijski par. Dva poena poslije Dodigov retern je odletio u aut pa je nakon 76 minuta meč otišao u odlučujući set.

U drugom gemu treće dionice Joran Vliegen je bio suočen s dvije 'break' lopte (15-40) koje su mogle prelomiti meč na stranu hrvatskog para. Na prvu je Pavićev retern Gille presreo na mreži, a na drugu je Dodigov retern na drugom servisu završio u mreži. Belgijci su se izvukli i ostali u ravnopravnoj borbi za pobjedu. Vligenov servis je bio pod pritiskom i u šestom gemu, kad su Dodig i Pavić imali 0-30, ali je belgijski par osvojio četiri poena zaredom i došao do izjednačenja na 3-3.

Nakon što je Ivan Dodig bez izgubljenog poena zadržao servis za 4-3, stigla je nova prilika za hrvatski par, ovaj put kad je Sander Gille bio na početnom udarcu. Perfektan Pavićev lob i dva poena osvojena u nadmudrivanju na mreži donijeli su hrvatskom paru novu 'break' loptu. No, Gille je pogodio prvi servis koji Dodig nije uspio vratiti. Belgijac je dvostrukom pogreškom dao Dodigu i Paviću novu priliku, ali je zaredao s tri prva servisa na koje Ivan i Mate nisu uspjeli pronaći pravi odgovor pa je rezultat izjednačen na 4-4.

Serijom sjajnih reterna na Pavićeve prve servise, Belgijci su u devetom gemu došli do prve prilike za 'break' u trećem setu (30-40). Mate je opet pogodio prvi servis, a Dodig dao svoj doprinos sjajnom reakcijom na voleju. Dva poena poslije, Gille je poslao forhend u mrežu pa je hrvatski par došao na gem od pobjede. Joran Vliegen je odigrao najbolji gem na servisu u trećem setu za izjednačenje na 5-5 te ostavio Belgiju u igri za pobjedu.

Ivan Dodig je doveo hrvatski par najmanje do 'tie-breaka', a onda je pred Sanderom Gilleom bio zadatak da odvede meč u gem koji će odlučiti pobjednika. Belgijski par je do učinio uvjerljivo, bez izgubljenog poena. Nakon dva sata i 23 minuta igre, priča o meču parova svedena je na jedan 'tie-break'.