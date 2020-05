Ove godine Ivo Karlović obilježava 20 godina profesionalnog bavljenja tenisom. U iznimno dugoj i bogatoj karijeri popularni je Div sa Šalate ostvario zapažene rezultate i upisao se na mnoge ljestvice najboljih svih vremena zbog svog najjačeg oružja, servisa. Od teških teniskih početaka do današnjih veteranskih dana u kojima i dalje ne planira tenisku mirovinu - ovo je njegova priča o uspjehu...

U srpnju 2000. godine Ivo Karlović debitirao je za hrvatsku reprezentaciju za Davis Cup. Nakon što je pobjeda protiv Irske već bila osigurana odigrao je svoj prvi meč. Relativno kasan početak karijere omogućio mu je da ju znatno produži. Njegov otac smatra da je za Karlovićevu dugu karijeru zaslužan i njegov sportski stil života. 'Ivo pazi što jede i puno trenira. Rijetko će propustiti trening', rekao je i istaknuo da ne vjeruje kako su na njegovu dugovječnost utjecaj imali geni. Bilo kako bilo, Karlovićeva karijera nevjerojatno je duga, a mogla bi potrajati još neko vrijeme.

Teški teniski počeci Ivo Karlović rodio se 28. veljače 1979. godine u Zagrebu. Majka Gordana radila je u poljoprivredi, dok mu je otac Vlado radio kao meteorolog. Sestra Ana po struci je psihologinja. Majka mu se u školi bavila odbojkom i rukometom i otac Vlado istaknuo je da konstitucijom više podsjeća na nju. Karlović se rano počeo baviti sportom, igranje košarke i danas mu je jedna od omiljenih razbibriga, zadnjih godina okušao se i u hip-hopu, neko vrijeme imao je i sportsku liniju 6'10'', no već u mladosti posvetio se tenisu. 'Počeo sam igrati tenis sa šest godina i, iskreno, nije mi se na početku sviđao jer ga nisam razumio. No poslije sam ga zavolio. Čekao sam da padne mrak kako bih (na Šalati, nap.a.) sam mogao satima trenirati. A kad sam imao 11 godina, počeo je rat i bilo je još teže', prisjetio se Ivo Karlović početaka karijere. Premda je u profesionalce prešao 2000. godine, dugo mu je trebalo da se afirmira na ATP Touru. 'No i kad sam postao profesionalni tenisač, život mi nije bio lakši. Nisam se uspio probiti u TOP 100 do 24. godine i bilo je trenutaka kada nisam vidio izlaz. Da bih preživio i zaradio novac za odlazak na veće turnire, morao sam igrati na klupskim prvenstvima u Hrvatskoj, Sloveniji i Njemačkoj. Ali pomirio sam se s time da sam bez novca, a nije me pogađalo ni to što ponekad ne bih mogao ostati u službenom hotelu do kraja turnira. Jednom sam prespavao i na kolodvoru. Sve sam to mogao pretrpjeti samo da bih preživio u profesionalnom tenisu i nekako se popeo na ATP listi', istaknuo je popularni Div sa Šalate.

A što bi danas savjetovao da može samom sebi s 13 godina? 'Kad gledam iz sadašnje perspektive kroz što sam prolazio, mislim da je bilo izuzetno teško. Ne znam nikoga da je uspio u vrhunskom tenisu, a da je morao prolaziti kroz što sam ja prolazio. Ali tada u djetinjstvu nisam znao ni za što bolje, tako da mi se sve činilo normalno. Nisam se osjećao kao da sam nekakva žrtva niti da me neimaština može spriječiti u bilo čemu. Manjak kvalitete u treninzima nadoknađivao sam kvantitetom. A kad nisam imao gdje trenirati, servirao bih sat i pol, dva navečer, kad se oslobode tereni', kazao nam je Ivo u ekskluzivnom razgovoru za tportal te se prisjetio nekih anegdota s tih samih početaka karijere: 'Zid na Šalati je bio početak. Kameni zid iza gornjih terena. Sjećam se da je moj otac prilazio rekreativcima i pitao žele li prodati svoj rabljeni reket. Tako sam uglavnom dobivao rekete. Mislim da nisam imao dva ista reketa do 15. godine...' Senzacionalna pobjeda nad Hewittom u Wimbledonu Malo-pomalo karijera mu je krenula u uzlaznom smjeru. Je li za taj njegov uspjeh, jer trenirao je većinom sam u teškim uvjetima, zaslužna neviđena upornost? 'Mislim da je upornost jako bitna u svemu, ne samo u tenisu. Provodio sam tri, četiri sata dnevno samo po tramvajima putujući od terena do terena. Trenirao s kim god bih mogao. Moram priznati da je upornost bila na rubu manije...', iskreno je priznao Ivo Karlović. No isplatilo se... Godine 2002. protiv Argentine nastupio je u prvoj postavi hrvatske reprezentacije za Davis Cup, no izgubio je oba meča. Prvi značajniji rezultat na ATP-u ostvario je sljedeće godine. U 1. kolu Wimbledona izbacio je branitelja naslova Lleytona Hewitta (1:6, 7:6, 6:3, 6:4). Prvi put u eri Opena i tek drugi put u povijesti netko je izbacio branitelja naslova u 1. kolu. 'Imam govornu manu, ali radim na tom problemu. Vidio sam ga kako igra prošlog tjedna. Nije odigrao ništa posebno pa sam vjerovao da ga mogu pobijediti. Kad je meč počeo, bio sam uplašen, no kasnije sam počeo bolje igrati i vjerovati da mogu pobijediti. Stvarno sam uživao', rekao je nakon senzacionalne pobjede Karlović. Dosta kasnije prisjetio se tog nastupa... 'Sjećam se da sam došao na teren i rastreseno gledao oko sebe. Čini mi se da je to trajalo otprilike sat i pol, a onda sam se ipak fokusirao na meč. Bilo mi je teško jer trebalo se prilagoditi ne samo na igru suparnika, nego i na ambijent, publiku. Sve mi je to bilo potpuno novo. To mi je, nedvojbeno, jedna od najboljih uspomena u karijeri. Shvatio sam da mogu igrati i protiv najboljih, da pripadam tom društvu', kazao je Karlović, a nedavno je na Twitteru tu pobjedu još jednom istaknuo kao najdražu u karijeri. Najbolji servis ATP Toura Nakon meča Hewitt je između ostalog istaknuo: 'Svi će imati problema s vraćanjem njegovih servisa.' Visok čak 211 centimetara, Div sa Šalate s Reillyjem Opelkom dijeli prvo mjesto na ljestvici najviših profesionalnih tenisača u povijesti. Zbog visine je servirao iznimno brzo, a loptice su mu imale nepredvidljivu putanju. Na vrhuncu karijere smatralo ga se jednim od najboljih, a mnogi i najboljim serverom u profesionalnom tenisu. Roger Federer o Karlovićevom je servisu izjavio: 'Putanje njegovih servisa su nevjerojatne. Definitivno se radi o najboljem servisu u tenisu. Čudi me samo da i nakon drugog servisa ne dolazi odmah na volej, jer bi to mogao raditi. On je jedini igrač u tenisu protiv kojega moram pogađati kamo će loptica krenuti prilikom servisa. I to svaki put kad servira, zbog čega je protiv njega iznimno teško igrati. Uz nepredvidljivu putanju, njegovi su servisi strašno jaki, nemoguće ih je vraćati i ponekad stvarno ne možete ništa napraviti.' Andy Roddick opisao je Karlovićev servis kao 'najjače oružje koje netko ima u tenisu'. Jednom se protiv njega odlučio na netipičnu taktiku. Kada je Karlović servirao, stajao je više od tri metra iza zadnje linije terena kako bi imao vremena procijeniti putanju i reagirati na servis. 'Stajao sam daleko, a i dalje sam morao pogađati. Čak i tada ponekad jednostavno nisam uspio reagirati na servis. Za igrače je to iznimno demotivirajuće', kazao je Roddick. U drugom kolu tog Wimbledona izbacio je još jednog australskog igrača, Paula Baccanellu, da bi u trećem kolu u četiri seta (6:7, 6:3, 3:6, 6:7) ispao od bjeloruskog igrača Maksima Mirnog. Godinu je prvi put završio u TOP 100 igrača ATP-ove ljestvice. Osvajanje Davis Cupa i prve pobjede na turnirima U lipnju 2005. prvi put je igrao finale nekog turnira. Roddick ga je svladao u dva seta u Queens Clubu (6:7, 6:7). Iste godine bio je član hrvatske reprezentacije koja je osvojila Davis Cup. U polufinalu je odigrao zadnji meč u seriji protiv Rusije. Izgubio je, no finale je već bilo osigurano. U finalu protiv Slovačke u Bratislavi nije nastupio, ali s ostalim reprezentativcima upisao se na listu pobjednika. Prvi turnir osvojio je u igri parova. U veljači 2006. godine s Južnoafrikancem Chrisom Haggardom kao partnerom osvojio je US National Indoor Championships. Na listi parova u travnju se probio na 44. mjesto ljestvice, što je najbolji plasman u parovima koji je ostvario u karijeri. S Hrvatskom je 2006. godine osvojio još jedno natjecanje reprezentacija, World Team Cup. Odigrao je, pojedinačno i u paru s Ivanom Ljubičićem, ukupno šest mečeva, a Hrvatska je bila bolja od SAD-a, Španjolske, Čilea i, u finalu, Njemačke. No u sljedećim godinama Karlović je zbog zategnutih odnosa s Hrvatskim teniskim savezom i izbornikom Goranom Prpićem često propuštao okupljanja reprezentacije. Godinu kasnije, u veljači 2007., Andy Murray pobijedio ga je u finalu Pacific Coasta, no ubrzo je uslijedilo Karlovićevo najuspješnije razdoblje u karijeri. Premda je nedavno izjavio da se na zemljanoj podlozi zadnji put dobro osjećao kada je imao 14 godina, na toj je podlozi osvojio svoj prvi turnir u pojedinačnoj konkurenciji, US Clay Court Championships u travnju 2007. godine, kada je u finalu svladao Mariana Zabaletu u dva seta (6:4, 6:1). Do kraja godine slavio je na Nottingham Openu i Stockholm Openu. Osvojio je turnire na zemlji, travi i tvrdoj podlozi, jedini uz Federera kome je to te godine pošlo za reketom. Kontroverzno otkazivanje nastupa u Pekingu, četvrtfinale Wimbledona i rekord po broju asova Dobre igre nastavio je nizati i 2008. godine. Kao zanimljivost može se istaknuti da je na Australian Openu u igri parova nastupao s 206 centimetara visokim Johnom Isnerom. Bili su najviši par u povijesti tenisa. Ispali su u 1. kolu, ali Karlović nije bio razočaran te je rekao: 'Bilo je zabavno. Pobijedit ćemo drugi put.' U lipnju je obranio naslov u Nottinghamu, a 31. srpnja u trećem kolu Cincinnati Mastersa prvi put, iz sedmog pokušaja, svladao je Rogera Federera. Došao je do polufinala, u kojem je bolji bio kasniji osvajač Andy Murray. Polufinale Cincinnatija bio je njegov najbolji plasman u karijeri na nekom turniru iz serije Masters i 18. kolovoza 2008. dosegnuo je svoj najviši plasman na ATP-ovoj ljestvici u karijeri. Bio je 14. Ubrzo nakon toga uslijedila je kontroverzna situacija s njegovim otkazom nastupa na Olimpijskim igrama u Pekingu. Neposredno prije početka Igara nastup je zbog bolesti otkazao SMS-om. Predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša, koji je ranije te godine intervenirao kako bi pokušao riješiti nesuglasice u reprezentaciji i omogućiti Karloviću nastup na Igrama, bio je očito iživciran takvim razvojem događaja: 'Ma onaj, onaj... Karlović mi je dignuo tlak. Založio sam puno osobnog kredibiliteta kako bi Karlović došao u Peking. Postao je prvi sportaš koji je otkazao nastup SMS porukom! Sve je postalo sumnjivo kada je iz Cincinnatija krenuo prvo u Miami. Mogli su ga pregledati naši liječnici i osposobiti za nastup. Što uopće znači visoka temperatura? Iskazao je potpunu odsutnost odgovornosti. Pa nisu Olimpijske igre hakl s dečkima!' kazao je tada Mateša. U svjetlu njegovih zategnutih odnosa s Hrvatskim teniskim savezom, zbog tog otkaza bilo je puno pitanja, no Karlović je tada isticao da mu je iznimno žao što ne može nastupati u Pekingu: 'Ležim u krevetu već dva dana. Imam groznicu i glavobolju i povraćam. Jedva sam uspio doći do doktora. Dobio sam trbušnu virozu i sasvim me pokosila. Naravno da sam jako razočaran što ne idem u Peking. To mi je bila najveća želja ove godine, nastup i potencijalna medalja na Olimpijskim igrama. Sada, nažalost, ništa od toga. Imam već 29 godina i možda mi je ovo bila zadnja prilika za nastup na Olimpijskim igrama', rekao je tada.