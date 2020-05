O stanju u KK Cibona u emisiji Zajedno za zdravlje govorio je Domagoj Čavlović, direktor kluba. Dio zaposlenika je na burzi, ostalima su smanjene plaće, a s igračima su raskinuti ugovori koji se financijski ne mogu pratiti niti zadovoljiti.

'Svakome treba pomoć i svima će nam trebati u situaciji pandemije, svima u klubu koji živimo i radimo. U prvi tren smo poslali ljude na burzu, iskoristili smo priliku da spasimo klub i da ne idemo daljnja zaduženja i da ljudi imaju redovita primanja. Nismo jedini napravili tu mjeru, evo u Europi je jedan Atletico Madrid 430 ljudi poslao na burzu dok se ova situacija ne riješi', rekao je Čavlović u razgovoru kojeg je vodio ovog petka u studiju HTV-a.

'Stavili smo ljude na burzu, ali aplicirali smo za mjere Središnjeg državnog ureda za sport. Ne znam točnu cifru, u startu su oni govorili da se radi o 18 milijuna kuna, a kasnije u razgovoru s Vladom je vjerojatno odobren i veći iznos. Mjera je kroz tri mjeseca, a hoće li se produžiti, to ovisi o njima. Mi nadamo se da se hoće'.

>> SPAHIJA BEZ PARDONA: Bivši hrvatski izbornik o najvećem talentu za kojim lude NBA skauti rekao nešto što se ljudima u Ciboni neće dopasti

'Mi se dijelom financiramo iz grada Zagreba, to nije tajna ili nešto loše. Ušli smo u neki period gdje bi većina sredstava trebala biti od Grada, a onda je sve stopirano zbog pandemija i potresa'.

Komentirao je i nezadovoljstvo navijača nakon nekih poraza prije krize i prekida natjecanja, govorilo se da se igrači klade u poraz vlastitog kluba, a povod su bili porazi od Zaboka i Gorice.

'To je nepojmljivo. Ne znam da li bi uopće komentirao. To su sve sportaši, sumnjam da bi se netko kladio protiv sebe. A da nisu dobili plaće mjesecima, odgovorno tvrdim da nije istina. Prije početka krize su dobili šest od sedam rata, tako da smo i tu daleko od nekakvih problema', tvrdi Čavlović.

Direktor Cibone također je rako kako u Ciboni te troše previše trenera, a osvrnuo se i na Roka Prkačina, za kojeg mnogi kažu da ne dobiva priliku kakvu zaslužuje, to jest da mu je minutaža premalena.

'Mislim kako je Roko na pravom putu. U program smo ga uveli prošle sezone, a ove mu se minutaža udvostručava. Sistem koji trener koristi je da igrač s najviše minuta igra 23, a Roko igra 21 minutu i mislim da to nije malo. Također, mislim da je on došao do faze karijere gdje se za dio minuta treba izboriti, da mu se ne poklanja.'

Cijeli razgovor pogledajte OVDJE.