Direktor Cibone otkrio koliki je dug pa potvrdio: Treneru i igračima sam ponudio raskid ugovora

'Cilj je jednokratnim ulaskom kapitala srediti sve probleme ili većinu njih. Mi smo u tome uspjeli, to su dobre financije, ostvarili smo neto dobit, imali smo povećane prihode. Da nema problema iz prošlosti, dobro bismo stajali. Izgubili smo status u ABA ligi, sportski rezultati su mjerilo. Postavlja se pitanja je li to trebalo raditi dvije godine, ovo je treća godina preživljavanja kluba, ovako Cibona više ne smije funkcionirati. Moramo nekako riješiti budućnost kluba. Slušao sam različite priče, neki govore da se trebamo ugasiti, da treba nastati novi klub ili da se spojimo s nekime, ali ne mislim da je to put. To je najneizvjesniji put, 90 posto toga bi bila potpuna katastrofa. Ovdje smo jer volimo košarku i Cibonu, ona je najveći sportski brend na ovim prostorima i isplati se boriti. Da je neki drugi klub u pitanju, ne bismo tu bili ni pet minuta. Imali smo svakakvih problema, nismo znali hoćemo li igrati prvo kolo ABA lige jer nismo imali za autobus, nismo mogli registrirati igrače zbog blokade. Za ovu sezonu cilj je bilo polufinale prvenstva i ostanak u ABA ligi, ali to nismo uspjeli.'

Koje će natjecanje sljedeće sezone igrati Cibona?

'To treba odlučiti tko god da novce, Pozivam sve, Grad, investitore, državu, sve ćemo opcije uzeti u obzir. Prijavili smo se za Europa Cup, smatramo da bismo trebali igrati Europu i ABA ligu, ali dobili smo propozicije, a prema njima ne možemo dobiti financiranje od HKS-a jer bi direktor trebao potpisati da klub nema dugova prema igraču, mi ih imamo još od 2010. godine. Ne možemo dobit financiranje, ali prijavili smo se jer nam to otvara mogućnost da mladi igraju, treba nam naglasak biti na njihovom razvoju i da igraju međunarodna natjecanja.'

Igranje u ABA 2 ligi ne dolazi u obzir...

'Odbili smo ABA 2 ligu jer ne zaslužujemo to igrati, nismo očekivali da će biti ovoliki pritisak. Prije godinu dana dva kluba nisu igrala razigravanje i mislio sam da je fer da i mi to moramo dobiti. Tko da novce, odlučit ćemo što ćemo raditi. Pozivam sve koji imaju novce, da se jave, pregovori se uvijek vode. Da sam na mjestu Grada, ja bih pomogao klubu, tražio bih da netko bude u skupštini.'

Hoćete li Cibona blokirati ABA ligu?

'Nisam o tome razmišljao, nemamo previše pravnih alata, ali i to ćemo sagledati. Nismo išli tim putem niti smo se prijetili pravnim putevima. Cibona je u pitanju, vidjet ćemo što sve možemo napraviti.'

Otkrio je direktor Cibone i koliki je ukupni dug kluba u ovom trenutku...

'Dug je 6,8 milijuna eura, da nema dugova, bilo bi prihoda i ulagali bismo u igrače. Cijela organizacija pati zbog financija, jako je teško balansirati. Uložiš u novog igrača, a nekome nisi platio dug. Problem je kontrola cash flowa, ne možemo ništa kada je račun blokiran. Sve su zadužnice izdane prije nego smo došli. Taj dio ide na bolji način, po jedan, dva dana smo blokirani ove godine. Odgovornim tvrdim da ako mi odemo, da klub više neće postojati. On postoji, što igra, u kojem obliku, to je pitanje, ali će postojati.'

Što kažete na komentare da je Cibona dotakla dno i da je ovo možda pravi trenutak da se krene od nule?

'Ja to slušam dvije godine. Mislite li da je Cibona trebala ići u stečaj? Ne mora se ništa platiti, nismo dužni, onda nemam niti jedan problem više. Onda će se neki drugi klub nazvati Cibona, ali će i izgubiti sve ono što ima. Razmišljam o svim scenarijima. Bili smo u puno težim situacijama. U sportskom segmentu smo zakazali, ali napredovali smo na drugom polju. Naš račun je blokiran, tj. malo blokiran, ali iz specifičnog razloga. Taj dio kontroliramo. Dakle, nije sve super, ali znamo što napraviti i s koliko novca.'

Imate li budžet za sljedeću sezonu i kada ćete sastaviti momčad?

'Moramo znati što igramo pa će onda sportski direktor slagati momčad. Raskid ugovora ponudio sam svim igračima i treneru Sesaru.'

Situacija s odbijanjem ponude koju je poslao Nikša Prkačin?

'Predao je pismo namjere, ali mi pričamo na šest, sedam mjesta. Ali dok novci ne dođu, ne može se ništa dogoditi. Ne bih odbio nikoga, a pogotovo ne Nikšu Prkačina i one priče da sam ga odbio, to demantiram.'

Očekuje li možda pomoć Grada Zagreba?

'Nisam pričao s njima, ali želim obaviti razgovor s njima. Ovaj klub 2022. nije dobio niti jedan euro od Grada krivicom ljudi koji se nisu prijavili za ta sredstva, da je klub dobio neka sredstva, ne bismo imali probleme koje imamo. Svi klubovi prolaze kroz kriterije za financiranje, netko dobije više, netko manje. Razumijem taj način, ali s tim se ne slažem u potpunosti. Najveći brendovi, oni koji imaju značenje, moraju biti drugačije tretirani. Ne mogu zamisliti da ispred Cibone bude netko drugi. Da klub bude stabilniji treba dugoročnija strategija, a ne jednogodišnja.'

Postoji li kakav rok za slaganje budžeta za sljedeću sezonu?

'Problem s rokovima je dvosjekli mač. Kao da kažeš da je rok prvi srpnja i nešto se ne dogodi do prvog sedmog, a imaš razgovore koje ne dijeliš sa svima, onda si rekao prvi srpnja, a u stvarnosti ništa ne postoji. Ponovit ću, netko treba dati novce jednokratno i ovaj klub će biti u redu. Možda to neću ispeglati ja, ali moraju doći jednokratna sredstva', zaključio je direktir Cibone Tomislav Šerić.