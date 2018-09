Dino Rađa napokon otkrio glavni razlog zašto je nokautirao predsjednikova sina

Nakon što se Dino Rađa vratio iz SAD-a, gdje je primljen u košarkašku Kuću slavnih, imao je puno toga za podijeliti sa svojim prijateljima i štovateljima

'Evo me nazad, umoran ka pas, ali sritan i ponosan ka dva pasa. Danas lik koji mi je posta jedan od najboljih prijatelja u životu, a usput kad san mislija da znan sve, naučija me jednu stvar dosta bitnu za kraj karijere. Piksi Subotić. Igrali smo mi jedan protiv drugog nekoliko puta, čak me pokušava čuvat najčešće neuspješno, ali tek kad smo se sreli na relaciji trener-igrač povezali smo se nenormalno. U trenutku mog dovođenja svi novinari su mu j.m. jer su mislili da san gotov zbog godina i operacije kolina 6 miseci ranije. Šta će ti stari igrač bez nogu i motiva. E tu su se grdno zajebali. Od prvog dana smo se dogovorili na jedan trening dnevno. Čak san to u ugovoru ima. Naravno da to nikad nije bilo zloupotrebljeno jer san ja taj meni bitni trening tonizacije u teretani redovno radija na svoju ruku po potrebi. Obavezno prije utakmice i bar još jedan put tjedno. Zato san bija na treningu svjež i raspoložen za nabijanje boca i stolica na tribine kad san smatra da ekipa dobro ne trenira, a to je kod Grka bilo često. Onda su me gledali poprijeko, koji mi je k., ali danas kad me vide kažu da je to bija ključ u njihovom odrastanju', napisao je dalmatinskim dijalektom Rađa na Facebooku uz nekoliko priloženih fotografija sa Subotićem koji je puno godina kasnije radio i kao trener u KK Split na Rađin poziv.

'Do nas dvojice Panathinaikos nije bija prvak Grčke 14 godina. Osvojili smo dva prvenstva zaredon i time upalili okidač za njihove daljnje dobro poznate uspjehe. Naravno da je i sa njime bilo ima slike nema tona. Kad se usudija izvadit me iz igre kad san ja smatra da ne triba odma je bilo pičkaranje i desetak dana bi dogovarali preko žena odlaske na trening i aerodrom. I sad šta san naučija od njega? Očajno san igra jednu utakmicu u gostima i kažen ja njemu daj vadi me vanka vidiš da neman pojma. Samo ti igraj kaže on. Imaš dovoljno pameti za izvuć se iz krize sam. I naravno da san zadnjih pet minuti riješija utakmicu s 6-7 poteza na egalu', dodao je Rađa.

U opširnom postu otišao je Rađa i korak dalje ispričavši svim rijetko poznatu anegdotu:

'Toliko smo se povezali ljudski da smo oboje zbog toga dobili nogu iz kluba. Nakon zadnje utakmice prvenstva pred play off na izlasku iz dvorane njega napadne neki lik i počne ga vriđat. Ja onako pod adrenalinon ga uvatin za vrat. Lik me pljune i akcija-reakcija pošaljen ja lipo njega na spavanje. Naravno da je to bija sin od gazde i da smo obojica bez obzira na osvojeno prvenstvo dobili nogu. Kako nije svaki zlo za zlo to me odvelo u Zadar, ali o tome za koji dan. Ovoga san nakon par godina nazva i izvinija se jer šakama nije način rješavanja problema. Kume, je nan lipo bilo a i još je', završio je Rađa.

Dodajmo ovoj Rađinoj anegdoti podatak kako se taj predsjednikov sin, kojeg je Rađa nokautirao jer mu je vrijeđao prijatelja, zove Dimitris Giannakopulos koji je u zadnje vrijeme poznat po tome da je u stalnom sukobu s čelnim ljudima Eurolige.