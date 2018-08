Dinamov trener oduševio odgovorom na provokaciju kazahstanskih novinara

Pred nogometašima Dinama uzvratna je utakmica (utorak, 20 sati, Arena Sport 1) trećeg pretkola kvalifikacija Lige prvaka, a nakon pobjede u gostima kod Astane 2:0, mnogi su uvjereni kako će Dinamo pproći i ovu prepreku. No, trener Bjelica i Dani Olmo 'ne trče pred rudo'

'Pozitivna je situacija u momčadi, iza nas su dvije dobre utakmice, dvije pobjede, gdje smo praktički igrali s dvije postave u dvije utakmice. To nam daje vjeru da možemo doći do cilja u ovoj sezoni. Igrači su spremni za utakmicu, znamo da nas očekuje još puno posla u 90 minuta, svjesni smo jačine suparnika i bit ćemo od prve do zadnje minute koncentrirani i agresivni kao i u Astani', započeo je trener Nenad Bjelica, a prenosi službena stranica kluba .

'Svaki trener je drugačiji, smatram da smo dobro napravili pripreme ove sezone, imamo novog trenera i nove igrače, iskoristili smo to i to se vidjelo na početku sezone. Trebamo nastaviti raditi kao jedan'.

Trener je odgovorio na pitanje koja je bolja pozicija Olma, u sredini ili na krilu?

'To je njegova kvaliteta, mogućnost da se već u prvom dodiru oslobađa protivnika, izrazito je brz, te u sredini možemo najbolje iskoristiti njegov potencijal. Njegova je kvaliteta što može igrati sve te pozicije, lijevo, desno, osmicu, desetku. Osim u ofenzivnom dijelu, a popravlja se i u defenzivom dijelu iz utakmice i utakmicu'.

Je li Dani najboljih igrača kojeg ste trenirali, sad ste ga nahvalili?

'Zaslužuje pohvale, to je moje realno razmišljanje o Daniju, on je izvrstan dečko te je to njegova najbolja kvaliteta. Jedan je od najboljih koje sam trenirao dosad. Imam puno dobrih igrača u Dinamu, ovo su najbolji igrači koje sam trenirao kad bi ih procijenio kao grupu'.

Kazahstanski su novinari na press-konferenciji 'oduševili', jednoga od njih tako je zanimalo ima li Bjelica kao rođeni Osječanin dovoljno autoriteta u svlačionici Dinama!??

'Kao prvo, dok trener ima rezultat sve je pozitivno u nogometu, kad nema rezultata onda je negativno. Neovisno o tome, u kojem ste gradu rođeni ili iza koji ste klub igrali. Jako sam ponosan da sam trener Dinama, pripremao sam se 376 utakmica za Dinamo! Deset godina! Imam određeno iskustvo, radim već u četvrtoj zemlji, neće biti problem što sam iz Osijeka, jer se dobro osjećam u Zagrebu, svi su me lijepo primili, i drago mi je što su mi dali veliku odgovornost i da je vratim svojim radom. To je i odgovor na drugo pitanje o autoritetu. Već sam bio u Ligi prvaka kao trener, sa slabijom momčadi od Dinama i protiv jačih momčadi odigrali smo dobro. Spalletti sa Zenitom me nije pobijedio u dvije utakmice. Smatram da imam dovoljno znanja da vodim ove dečke'.

Jeste odlučili tko će braniti?

'Jesam, ali moji igrači prvi saznaju tko će igrati. Imam sjajna dva golmana, i mladog Horkaša kao trećeg. Znam tko će braniti'.

Kako igrati protiv Tomasova?

'Pokazali smo u prvoj utakmici kako igrati protiv Tomasova, dupliranjem bokova, biti blizu njemu, ne dati mu prostora'.

Za kraj je trener nadodao:

'Svaka utakmica koju izgubite je razočaranje, ali mi razmišljamo samo o pobjedi, vjerujemo u sebe i naše zajedništvo, našu snagu i naš talent te potporu naših navijača. Svi zajedno možemo pokazati na terenu da smo bolji od Astane, vrlo smo optimistični i odlučni. Navijači? Siguran sam da će doći u velikom broju, njihova podrška nam je izuzetno važna'.